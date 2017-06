"Morro" Iglesias: "Vi que hubo toques pero no como para llegar quinto"

Fernando Iglesias -h- disputó entre el viernes y domingo la séptima fecha del campeonato de Turismo de Carretera Pista Mouras (TCPM) en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y coronó su actuación con un quinto puesto en la clasificación final a pesar de haber cruzado la meta en el noveno lugar.

Una penalización a Germán Todino (Ford) más tres recargos de tiempo por toques a Lucas Panarotti (Dodge), Matías Guiffrey (Ford) y Lucas Ferreira (Dodge) le permitieron al sampedrino ascender cuatro posiciones. “La verdad que muy contento, avanzamos mucho en la final. El auto iba muy bien aunque con algunas tendencias y nos ayudó un poco los recargos que tuvieron los demás”, señaló a La Opinión Morro.

Además, Iglesias admitió que no esperaba subir tantos escalones: "Cuando me avisan que llegué noveno, veo que hubo dos o tros toques pero no como para llegar quinto. Contento de no haberme equivocado como los demás y haber subido a la quinta posición". Sin embargo, el joven piloto no se conformó y dejó en claro que tiene que "seguir trabajando" para poder vencer a sus rivales "en pista".

Su segunda mejor ubicación en la temporada tras el cuarto puesto en la quinta fecha en Toay, La Pampa, lo depositó en la décima colocación en la tabla de posiciones con 152 puntos de cara a la siguiente jornada el 2 de julio en Olavarría. "Hay que trabajar para estar un poco más adelante en la próxima", cerró Fernando Iglesias -h-.