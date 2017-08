Morro Iglesias: "Estuve a nada de subirme"

El domingo el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Capital Federal recibió la Carrera del Siglo o 1.000 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires que correspondieron a la octava fecha del campeonato de Turismo de Carretera (TC) en el marco de los festejos por los 80 años de la categoría.

La histórica competencia contó con Fernando Iglesias -h- quien fue suplente de Jonatan Castellano pero no tuvo la posibilidad de conducir en la final el Dodge que cruzó la meta en noveno lugar y también fue piloteado por el invitado Jerónimo Teti.

“Fue una experiencia con sensaciones únicas. Estuve a nada de subirme porque Castellano tuvo un indicio de calambre y no iba a poder seguir en carrera. Los ingenieros me avisaron que me prepare y fue un momento de apuro. Pero Jonatan no se acalambró del todo, siguió hasta el final y pudo llegar noveno”, relató el joven sampedrino a La Opinión.

Por último, admitió. “Como piloto a todos nos gusta participar más, pero es el TC, cuesta mucho dinero y yo no tuve que poner nada. La realidad es que era suplente y no invitado”.

El sábado Iglesias competirá en la décima fecha del Turismo de Carretera Pista Mouras (TCPM) en La Plata.