Morro Iglesias, conforme a pesar del abandono en Concepción del Uruguay: “Estuvimos siempre competitivos”

Aunque no pudo terminar la tercera final de la temporada del Turismo de Carretera Pista (TCP) que se llevó a cabo este domingo en el circuito de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, por un falla en su Chevrolet, Fernando Iglesias manifestó conformidad: “Mas allá del abandono y de una situación de boxes que se dio con un auto que tuvo problemas delante mío y me impidió poder salir a engrillar, me voy conforme con el fin de semana que hemos tenido, ya que dimos un salto muy importante con el funcionamiento del Chevrolet”.

“Estuvimos -continuó- siempre competitivos, desde el primer ensayo y hasta la clasificación donde pudimos meternos entre los diez mejores, hasta la carrera en la cual tuve que avanzar aprovechando el buen ritmo del auto, hasta que aparecieron los problemas que nos obligaron a detenernos”.

El Chevrolet de Morro Iglesias en los boxes.

El sábado Morro clasificó décimo y, hoy, en la segunda serie llegó séptimo, pero largó la carrera más importante desde el fondo de la grilla y no desde el 14°, como tenía previsto, porque no salió a tiempo de boxes para engrillar. Aunque sobrepasó a rivales y avanzó varias posiciones, dejó la pista a poco del cierre producto de la rotura del diferencial del motor de su auto.

El sampedrino aseguró que seguirán “trabajando” con su equipo y que los motivo saber que están “por buen camino” porque saben que pueden ser “competitivos” en la categoría telonera del TC.

El ganador de la prueba fue Elio Craparo (Ford) quien en la última vuelta bancó los embates de Otto Fritzler (Ford). El podio lo completó Matías Canapino (Chevrolet). Cuarto fue Agustín Martínez (Ford) y quinto Pedro Boero (Torino).

En el campeonato el líder es Craparo con 111,5 puntos por delante de Boero (105) y Canapino (102). Iglesias está 30° con 29 unidades. La próxima fecha será el 17 de abril en el autódromo Provincia de La Pampa de Toay.