Con el uso de distintos calefactores, aparece el riesgo que provoca la quema de gases y la intoxicación con “Monóxido de carbono”, el gas letal para las personas y los animales que ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, ocupando el lugar del oxígeno.

Reduce la capacidad para transportar oxígeno en la sangre y hace que las células no puedan utilizarlo afectando principalmente al cerebro y al corazón.

Se lo llama el asesino invisible porque el monóxido de carbono no tiene olor, no tiene color ni sabor y no irrita los ojos ni la nariz. Tampoco tiene relación con “pérdidas de gas”y su inhalación puede provocar intoxicaciones graves o incluso la muerte.