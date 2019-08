Mitre y Paraná compartieron una cantina en la Fiesta de la Ensaimada: El origen de la iniciativa y el objetivo de bajar línea

Entre el sábado y lunes en la Fiesta de la Ensaimada, en el centro del Paseo Público, floreció una cantina en la que trabajaron personas con indumentaria de Mitre o Paraná, situación que para los turistas pasó desapercibida por desconocer la rivalidad deportiva que existe entre ambos clubes desde siempre pero que sorprendió a muchos sampedrinos. Las remeras, camperas y gorras iban y venían con panchos, choripanes, sándwiches de carne, gaseosas, cervezas y vinos sin chocarse, insultarse ni discutir como suele suceder dentro de una cancha de fútbol en la vorágine del juego.

Las instituciones compartieron un puesto de venta de comidas y bebidas para recaudar fondos, un hecho con escasos antecedentes en el corto plazo que logró que alrededor de cien personas entre dirigentes y simpatizantes trabajen mancomunadamente en la previa y durante el evento para colaborar con la entidad de sus amores en la celabración por la que pasaron alrededor de 30 mil personas en los tres días.

"La idea surgió hace un tiempo porque hay muy buena relación entre la gente que estamos en las dos instituciones. Veníamos charlando de hacer algo en conjunto, surgió esto que es una fiesta que hay mucho movimiento y se necesita mucha gente para trabajar. Coincidimos en que era una muy buena oportunidad para arrancar y se armó un grupo muy lindo que está bueno eso, todos coincidimos que más allá de que el domingo le queremos ganar, la idea es sumar. A esta altura no tiene sentido andar peleando por pavadas", explicó el presidente del Rojo, Germán Codó, a La Opinión.

En la misma sintonía, el del Albirrojo, Gustavo Fortunato, admitió que fue "excelente": "Nos fue muy bien, no sólo en lo económico sino en todo lo que hace al trabajo en conjunto que realizamos. La verdad que muy bueno todo".

Hacía unos años que la Comisión Directiva de cada uno de clubes que protagonizan el clásico más importante de la Liga Sampedrina (LDS) no compartían una organización importante. El último antecedente relevante fue un Torneo de Invierno de fútbol para las divisiones 2004 y 2005 cuando las máximas autoridades eran Gustavo Amorín y Gustavo Seery respectivamente.

Acerca de seguir desarrollando actividades en conjunto, los actuales mandamás coincidieron en que la idea es que la cantina en la Fiesta de la Ensaimada sea el punto de partida de otras acciones. "Ya hemos hablado que no va a ser la última oportunidad y es cuestión de sentarse a pensar alguna otra cosa. El grupo que se armó esta bueno y el fin también. Esperemos que no se corte sea quien sea el que dirija las instituciones", sostuvo Codó en concordancia con Fortunato quien, en el mismo sentido, recalcó: "No hay nada previsto a futuro, pero si se da por supuesto que sí, es lo que nos manifestamos mutuamente".

El objetivo, además de juntar dinero, radica en bajar línea hacia los deportistas e hinchas sobre la relación y postura que quiere cada uno para con el oponente deportivo de toda la vida. Es que, al fin y al cabo, a pesar de que algunos no lo entiendan, Mitre y Paraná son simplemente dos clubes importantes de San Pedro con fines similares y una rivalidad que los potencia. Ante ello, Codó manifestó: "Es importante vencer las rivalidades de gente que han comentado esas pavadas que siempre dicen de para qué se juntaron. Más allá de la parte económica, lo importante fue probarnos todos a ver si podíamos trabajar juntos y si podemos hacer eso de una vez por todas y no andar con problemas. Hay que separar la parte deportiva de la institucional. Esa fue la idea de las dos comisiones".

Por último, Fortunato admitió que los puso "bien" a los integrantes de su Comisión Directiva que en los "últimos días" recibieron "un montón de saludos y felicitaciones por el hecho de trabajar en conjunto". Y cerró: "No tuvimos ninguna resistencia ni malestar, al contrario, todos comentarios positivos".