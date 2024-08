El 18 de junio de 2023, Mitre cerraba una de las etapas más complicadas de su historia, obteniendo el ascenso y abandonando la Primera B tras vencer por 3 a 1 a Fundición en condición de visitante.

Un año y dos meses después, la cara en el Rojo es otra. A la inauguración de su cancha, le suma la obtención del título de la Primera A, el primer trofeo logrado desde su vuelta a la máxima categoría del fútbol local.

Mitre es el campeón de la Primera A.

Con el histórico arquero y entrenador de la institución, Agustín Díaz, el plantel para afrontar este campeonato se conformó con refuerzos de jerarquía como Germán Bulgarella, Agustín Poll, Ezequiel Baez Corradi, Marcelo Rodríguez y Diego Pérez Díaz que llegaron para acoplarse a la base de jugadores que se desempeñan hace años en el club como Franco Naso, Maximiliano Perfume, Mariano Mattig, Francisco Ramis, Lisandro Lafalce, Bautista Mallo, entre otros.

Si bien el arranque del año para Mitre no fue el mejor, ya que en el Torneo Preparación no pudo superar la fase de grupos, de cara al primer certamen oficial del calendario sampedrino, el Rojo tenía como objetivo pelear hasta el final por el título.

La historia arrancó en Río Tala, cuando por la primera fecha venció a Las Palmeras por 1 a 0 con gol de Naso. Aquella tarde fría de junio, no fue la demostración más vistosa del equipo de calle Caseros, pero si dio una gran muestra de carácter y consiguió tres puntos en una cancha dificil.

El Rojo solo perdió un partido a lo largo del torneo.

La segunda jornada no sería una más. Después de tantos años de trabajo, Mitre inauguró el José ‘’Cholo'' Amorín, su tan ansiada cancha. El rival con el que se estrenaría el campo de juego sería Central Córdoba de Santa Lucía, que no le pudo amargar la fiesta al local, ya que Poll sería el primer jugador en anotar un gol en la nueva en la cancha, que sería el del triunfo por 1 a 0. El partido no llegó a completarse debido a la agresión del técnico visitante al juez Damián Bertolini.

La tercera fecha tenía un tinte especial: el clásico. Sería la tercera vez que Mitre y Paraná se enfrenten en el año, en lo que fue un triunfo para el Albi y otro para el Rojo. En un partido muy disputado, donde el local llevó la ventaja durante casi todo el encuentro, la cabeza de Agustín Poll empataría el cotejo a pocos minutos de su final, terminando en una igualdad en uno.

Agustín Díaz suma otro campeonato como técnico de Mitre.

El siguiente partido también sería un duelo entre grandes, porque Independencia iría al ‘’Cholo'' Amorín a buscar un triunfo que lo ponga en lo más alto de la tabla. Pero la I se topó con una de las mejores actuaciones del Rojo en el torneo, y con goles de Ezequiel Baez Corradi y Marcelo Rodríguez se llevó la victoria. El otro protagonista de esa tarde fue Pérez Díaz, que detuvo un penal con el partido 0-0.

El primer y único tropiezo de Mitre en el torneo llegaría en la quinta fecha, cuando visitó a General San Martín en Pérez Millán. José Gómez sería el autor de la única anotación en la localidad ramallense, dandole el triunfo al General que se quedaría en soledad en lo más alto del certamen. Aquel partido fue el último de Diego Pérez Díaz quien siguió su carrera en El Linqueño que disputa el Federal A.

Se vendría una seguidilla importante para el Rojo, que se enfrentaría a dos de los animadores en la lucha por el título. Primero venció 2 a 1 a Atlético Baradero como local, con goles del canterano Thomas Oliveto y Marcelo Rodríguez y en Gobernador Castro triunfaría sobre Agricultores por 4 a 0, gracias a los tantos de Mallo, Rodríguez y un doblete de Poll. Con estos 6 puntos, Mitre se posicionaría como único puntero ya que General San Martín había dejado puntos en el camino.

La octava fecha lo enfrentaría a Rivadavia, que no le pondría palos en la rueda para quedar a las puertas del campeonato. La jerarquía de Bulgarella y Poll le darían el triunfo a Mitre que llegaría a la última fecha dependiendo de sí mismo para dar la vuelta.

El sábado, el escenario del partido final sería el Polideportivo de la Ruta 41 donde Sportivo intentaría evitar que dieran la vuelta olímpica en su cancha. El desarrollo del partido se encontró con un campo de juego condicionado por la lluvia, que llevaría a ambos equipos a no poder dar el mejor funcionamiento. Pero a pesar de no mostrar su mejor versión, Mitre volvió a encontrar a la carta goleadora de Rodríguez, que tras un buen contraataque convirtió el 1 a 0 que fue definitivo gracias a la actuación del experimentado golero Damián Arce.

‘’La primera en casa'' es la frase que utiliza el Rojo para festejar su primer título tras la inauguración de su cancha,

Tras dejar atrás la historia oscura de la B, Mitre conformó un equipo sólido que volvió a darle una alegría deportiva a la gente después de tiempos complicados. Con jerarquía, intensidad y actitud, Agustín Díaz guió, una vez más, al Rojo hacía la gloria. Siendo un conjunto fiable en defensa, con la valla menos vencida del torneo recibiendo solamente 3 goles, y una delantera que siempre fue efectiva, teniendo como referentes a Poll (5 goles) y Rodríguez (4 goles).

Bajo el lema ‘’La primera en casa'', el José ‘’Cholo'' Amorín llega con un título debajo del brazo y con la satisfacción de que la institución de Caseros y Naón vuelve a estar en lo más alto del fútbol sampedrino.