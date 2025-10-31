Misterio: dejaron una tanga abandonada en un baño del Polo de Seguridad
Apareció en un baño del edificio ubicado frente a la Comisaría. Estaba hecha un bollo en un rincón. Nadie sabe de quién es.
Una bombacha tipo tanga negra con rosa apareció abandonada en uno de los baños de mujeres del edificio municipal denominado Polo de Seguridad, ubicado frente a la Comisaría.
La prenda de ropa interior femenina fue hallada en un rincón, hecha un bollo cerca del inodoro, del baño de mujeres próximo al área de Licencias de Conducir.
Desde que apareció, nadie se hizo cargo de la tanga y entre las empleadas se consultaron por si alguien sabía algo. Pero nada. Misterio.
La bombacha fue retirada por personal de limpieza y todo indica que tendrá como destino la basura, puesto que, por lo visto, nadie irá a reclamarla.
