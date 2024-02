El 6 de febrero se realizó la publicación de una nota donde llovieron los comentarios sobre la respuesta de la Secretaría de Turismo hacia una periodista del medio. "Mirá la cartelera" le dijeron cuando consultó sobre las actividades programadas para este fin de semana largo de carnaval.

Hubo repercusiones de todo tipo y más de una discusión en el medio. El primer tema del que se comentó fue sobre el "acomodo" de trabajo.

"Lugares ocupados solo por acomodo o porque tuvieron la suerte de estar ahí. Sean amables, no es necesario tener experiencia ni conocimiento, solo cordialidad y buenos modales" dijo Ethel.

Mica aportó: "Pero, qué van a querer hablar sino deben ni saber de que se trata su trabajo. Menos gente acomodada, por favor", Yami le respondió: "Pasa eso, cuando hay gente no capacitada para la silla que ocupa" y Patricia coincidió: "Es una normal que estén todos de mal humor y atiendan como que nos hacen un favor".

Mónica sumó al debate: "Vergüenza ajena dan, primero porque no se puede maltratar a una persona que está trabajando. Segundo, se aprovechan de que es una jovencita educada, y tercero no tengo dudas de que así atienden a los turistas, después se quejan que los turistas no vienen, imagínate que si así nos tratamos entre nosotros, cuánto más a desconocidos".

Este comentario dio paso a un nuevo tema. "Al turismo en San Pedro lo están corriendo, no hay playas, no hay excursiones a ningún lado, lo único lindo y excelente es el paseo en catamarán con una buena atención" dijo Mariel.

Diego agregó: "En San Pedro lo que hace falta es hacer un control en todos los alojamientos, ya sean hoteles y campings, y eso abarca al Howard Johnson's, Pescadores y Náutico, porque lo que están cobrando es una locura, no tenemos ni playas y te cobran como si estuvieras en la costa o en el sur, es una locura".

Por otro lado, Víctor tiro una bomba: "Bueno, la anterior directora cobraba coimas a los vagones de comida, se hizo público y jamás escuché que la hayan procesado, no conozco al actual, espero no haga lo mismo en todos los aspectos", una bomba que no tardó en estallar.

"¿Te referís a mi cuando hablas de la anterior directora?Si tenés alguna prueba preséntala, por favor. Jamás cobré nada de nada, solo mi sueldo, bien ganado por cierto, por la cantidad de horas y las ganas puestas en el trabajo" le respondió Marcela Cuñer.

Además agregó: "Jamás toqué un peso de nada. Sí, me han querido ensuciar ya que no encontraron motivo por el cual me sacaron de mi trabajo, pero yo duermo en paz y tranquila de que nunca toque nada. Y aquí sigo, trabajando como lo hice siempre en mi vida".

Pero esta no fue la única discusión que hubo, por ejemplo muchos atacaron a Keko González, el cantautor sampedrino encargado del San Pedro Canta. "El Keko anda en un Toyota y nunca lo vi transpirar" comentó Raúl.

A esto se sumo Andrea: "Habiendo tantos artistas en San Pedro que realmente cantan bien y otros músicos, tecladistas o guitarristas, siempre arman espectáculos para los mismos de siempre como si fuera la (última decadencia San Pedro) tendencia. Qué lástima, quién va a querer a Sanpe si va haber el mismo de siempre".

Daniel no se quedó atrás y dijo: "Un desastre el área de Turismo de San Pedro, ahora por el Keko González, Dios me libre cuando salgan a la luz este escándalo ya que el Keko se llenó los bolsillos". Pero esto no quedo ahí, ya que Giselle González, la hija del cantante, le contestó.

"Hola señor Daniel, como hija del señor Keko González le pasó a informar que, como usted dice, el área del turismo no es manejado por mí padre, para eso tiene una persona capaz de hacerlo y si tanto le interesa el tema si quiere al privado le hago contacto con mí padre para que se saque todas sus dudas" le dijo Gise.

Sin embargo, los comentarios siguieron: "Es una vergüenza que Keko González cobre $30 mil por puesto de artesano, y $60 mil por el de comida, y a parte tenés que pagarle al Municipio el canon normal.¿Querés vender sahumerios? $30 mil para Keko y $60 mil parra la Muni". En un dialogo con La Opinión Keko informó que solamente cobraba $20 mil por puesto.

De todos modos, su hija no se quedó callada: "Que bajo comentar que San Pedro cae tan bajo en el sector de turismo, cuando muchos están con el culo aplastado. Antes de comentar, hagan cosas productivas para San Pedro, así de paso agarran una pala, por detrás del teléfono no solucionan nada".

Además agregó: "Y ya que estamos, los invito el 10, 11 y 12 a San Pedro Canta, así que traigan su reposera, el mate y dejen el puterío en su casa".

Andy, sin quererse meter en ninguna discusión, comentó: "Todos los puteríos hablan por sí solos".