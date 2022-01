Miguel Villar agradece a la Dirección de Tránsito por la buena atención

“La verdad que me dejó helado la gran atención que tienen los empleados, desde el chico que te pone el alcohol en la entrada hasta las 5 personas que me atendieron. Fui por una ampliación de la licencia de conducir para poder conducir camiones, y ya que estaba quería hacer otra para poder andar en cuatriciclo. Ellos, muy amables, me dijeron que ya tenía lo tenia incluida en la categoría. Vengo de capital, y estoy acostumbrado a que allá te traten mal. Al igual que cuando nos quejamos que las cosas andan mal, hay que mostrar cuando las cosas andan bien”, reportó el vecino en la redacción de La Opinión.