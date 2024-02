El sábado en Sin Galera la consigna fue: ¿cómo gastás tu tiempo? Muchos oyentes se sumaron enviando sus respuestas a nuestro WhatsApp para participar por un hermoso reloj de arena de La Bomba.

El ganador fue Miguel, que en un audio respondió: “Mi tiempo no lo malgasto. Me levanto, trabajo, como, un ratito de siesta y sigo trabajando la tarde. Después como a las 20.00 me doy tres vueltitas al Paseo Público, de vuelta a mi casa, como y todos los días lo mismo”, y agregó: “En mi caso no puedo dejar de trabajar porque me superan los gastos, sino, sea de comida, sea de lo que sea”.

Al responder al llamado de Sin Galera, habló con Lilí Berardi y se llevó el premio. Felicidades para él.

Puede interesarte