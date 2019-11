Mientras pagaba en el supermercado le birlaron el celular y descubrió quien es la ladrona

Las cámras de seguridad de un supermercado permitieron detectar el rápido y eficaz movimiento de una mujer que al advertir que una clienta dejó apoyado su celular en el sector de la caja para firmar el ticket de su compra, tomó el smartphone y lo escondió entre su ropa sin que nadie lo advirtiera.

El mensaje llegó a La Opinión, en principio como un reporte pero luego con una denuncia radicada para que se investigue la identidad de la ladrona y devuelva el elemento sustraído.

"Ayer al medio día fui hacer compras al súper chino de calle Ituzaingó, estaba con mis hijos como tenía que pagar con débito, apoyo mí celular en el mostrador de dicho supermercado y mientras espero para firmar, voy guardando los productos en mí cartera", comenzó relatando la víctima en su primer mensaje a este medio.

"Cuando la comerciante me dice que firme me doy vuelta y cuando regreso la vista mí celular no estaba en el mostrador por lo que pensé que ya lo había guardado en mí cartera, llego a mí domicilio y como no lo tenía y ya eran las 13:00 (el supermercado estaba cerrado), voy a las 17:00. Pensaba que tal vez la chica que me atendió lo encontró y lo guardó", agregó Daiana para apuntar luego lo que sucedió con la colaboración del titular del comercio que buscó en sus propias cámaras el momento en el que se produjo el robo.

"Miran las cámaras y se ve que una señora, se ve que muy educada, se guarda mí celular en el bolsillo de su calza, llamé a mí número de abonado primero sonaba, luego lo apagan, le mandé mensajes a esta "señora" y nunca me respondió y tiene la descarez de publicar en su cuenta de Facebook "celuu nuevo". Con lo que quedó claro que quien le birló el aparato es conocida y además quiso sacar provecho de su accionar.

Daiana avisó que ya radicó la denuncia y reflexionó: "Sé que no lo voy a recuperar y lo necesito para comunicarme con mí familia ya que no trabajo en San Pedro y por unos días no los veo, demás está decir que lo estoy pagando porque hace menos de 2 meses que lo compré. En los videos claramente se ve cuando la "señora" mira para ver si yo me doy cuenta y se guarda mí teléfono.

La víctima primero pensó en dar nombre y apellido de la ladrona en las redes sociales y contar también con el respaldo del supermercado para pegar las fotos del momento en que que le sustraen su teléfono pero luego optó por acudir a las autoridades.