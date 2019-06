Mientras entrena en Estados Unidos, Lázaro Villarruel hizo guantes con Sugar Ray Leonard

En su estadía en Los Ángeles, ciudad del estado de California en Estados Unidos, donde está entrenando con la firma Zone 3 Multisport para el Mundial para másters que se realizará entre el 12 y 19 de octubre en Manchester, Inglaterra, el ciclista Lázaro Villarruel permanece contó con el privilegio de conocer al exboxeador múltiple campeón Sugar Ray Leonard.

El sampedrino estuvo con el famoso púgil y se dio el lujo de hacer guantes con él en su gimnasio. "Un tipazo, humilde y sencillo. Tomamos un café, no lo puedo creer. La suegra de él es de Argentina y ahora está acá", aseguró el deportista local desde Norteamérica a La Opinión y contó que la marca que lo está patrocinando es "íntimo amigo" de Leonard e hizo el contacto para que lo conozco por su papá "era fan" de él.

Villarruel, medallista en campeonatos argentinos e internacionales, es el primer atleta que representa Zone 3 Multisport fuera de Estados Unidos, tal anunció la empresa en su página de Facebook. "Cuando vine a correr el Mundial acá hace un año y ocho meses me vieron, hice conocidos y unos contactos. Cuando me fui del Mundial que quedé décimo ellos querían experimentar entrenar a un argentino para el Mundial", explicó y, al mismo tiempo, sobre la práctica, detalló que "ellos entrenan distinto" y que en Argentina se está "atrasado".

Además, detalló cómo le nació la oportunidad: "Surgió por intermedio de un amigo, me mandaron el pasaje y me vine. Yo les expliqué que tenía que ir y venir porque tengo familia y no tienen problemas en alojamiento, comidas, pasajes, bicicletas, ropa y repuestos. Me dieron un departamento chiquito con una pieza, baño y una pileta para relajar los músculos".

Por último, se mostró contento y, también, ilusionado con lograr un buen resultado en el Mundial en el que llevará la bandera celeste y blanca: "No lo puedo creer, estoy entrenando para el Mundial que va a ser en Manchester a fin de año y el entrenamiento es duro, quiero hacer un buen papel".

¿Quien es Sugar Ray Leonard?

Leonard, quien actualmente tiene 63 años, fue el primer boxeador profesional de la historia en lograr cinco títulos mundiales en diferentes categorías y es considerado de los mejores y más populares de todos los tiempos. Además, como amateur fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá, 1976. Concluyó su carrera con 145 victorias de las cuales 75 fueron por KO y sólo cinco derrotas, una de ellas ante el panameño Roberto "Mano de Piedra" Durán en la famosa "Pelea del Siglo" aunque en la revancha lo superó.