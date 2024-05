Delincuentes abrieron el portón del garage de una casa y se llevaron dos bicicletas mountain bike. Sucedió este martes por la madrugada, alrededor de las 3.00 en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Sarmiento bis e Italia.

El hecho ocurrió mientras la familia dormía dentro de la vivienda. “Estaba en mi casa durmiendo, escuché el ruido del portón, que lo abrieron, pero no sabía si estaba soñando o si era de verdad que había escuchado ese ruido”, relató la víctima a La Opinión.

Por otra parte, la familia descubrió el robo varias horas después, cuando al querer usar una de las bicicletas se dirigieron al garage y vieron que ya no estaban allí.

Los rodados son marca X-terra y Daewoo Missouri, y ahora los dueños buscan datos e información para poder recuperarlas.

“Me desperté, me asusté y me quedé escuchando y después dije: no, debo haber soñado el ruido”, finalizó la víctima.

