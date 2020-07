Microemprendimientos de cuarentena: Carolina y su mamá hacen elementos de gimnasio

"Soy Carolina Monzón, tengo 43 años. Soy de Villa Igoillo, mamá de dos niños: Benja de 9 y Almita de 4 y medio", se presentó ante La Opinión, una vecina que "se animó" a emprender en cuarentena con productos hechos en casa, con ayuda de su mamá y su máquina de coser.

"Ya que estamos en cuarentena y no podemos ir a los gimnasios, se me ocurrió hacer tobilleras con peso. Probamos y salieron bien. Y ahora nos encargan y hacemos. De kilo y medio, o dos. Y sumamos fundas de almohadones con stencil, de todo un poco se va haciendo", explicó la mujer que toda la vida hizo deporte y que, con gimansios cerrados y actividad física recreativa todavía no autorizada, tuvo que buscarle la vuelta.

"Ahora hago crossfit, en un gimnasio que queda acá cerca. Es mi cable a tierra. Cuando cerró el gimnasio, miraba por ejercicios por Youtube y usaban tobilleras. ¡Y yo no tenia tobilleras! Dije necesito una, ¿comprarlas por un tiempo?... No. Le pregunte a mami si podíamos hacerlas. Conseguimos tela resistente, que quedaba prolija y que quedó bien, empecé con tobilleras, colchonetas que compré, bandas elásticas que me dio una idea una profe, ahora almohadones artesanales, con estampas hechas con stencil", detalló.

Como es una sola persona quien cose, la venta es "tranqui", dice Carolina, que la mayor parte del día se ocupa de acompañar a sus hijos en sus clases por Zoom, en las actividades del jardín, los momentos de juego y las tareas de la casa.

"Arranqué con esto para ocupar la cabeza, para sentirme útil. Con dos chicos es muy complicado, con la ayuda de mi esposo, de mi mama, lo voy haciendo de a poco, con mucho amor y lo mejor que me pudo pasar es hacer este proyecto con mi mamá. Es de madre a hija, estoy muy contenta", dijo por último Carolina. Si querés contactarla, 3329 55-5255.