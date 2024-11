Micaela escribió: "El 23 de octubre en el barcomuseo se me perdió el celu de mi hija. Lo dejé en el piso porque fui a sacar la caña del agua y no lo encontré más. Si alguien lo ve o lo encontró me haría un gran favor de devolvérmelo. Es de suma importancia. Les dejo mi numero 3329 382706 por si lo encuentran. Gracias. Es un Motorola e20 color azul, con la funda rosa".





