#0392 reportó: "Tengo una niña de 6 años, vivo a 5 cuadras del colegio Normal, el día que anotaban por radio me presenté y entregue los papeles. También la anoté en la escuela 6, en la cual no entró por el radio. En el Normal tampoco entró y me dijeron, parece chiste pero, que los 30 alumnos que entraron por radio, el más lejos vive a 500 metros. El consejo no me dio solución. Me mandaron a algunas escuelas con vacantes, una era la 43 que no tenía ningún lugar, la 1 tampoco tenía lugar, la 7 que tampoco tenía lugar. Mí hija no tiene escuela a una semana de empezar las clases, con todos los útiles comprados, mochila, delantal y la ilusión enorme. No tiene escuela y nadie me da una solución".