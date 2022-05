Mensajeros: el Gobierno busca regularizar a quienes no trabajan a través de agencias

La actividad de mensajería en moto, que tiene una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de servicio de delivery en las calles de la ciudad, quedó en el foco de atención en la última semana tras una serie de accidentes de tránsito que tuvo como protagonistas a motociclistas que se dedican al rubro.

Publicidad

En algunos casos, los mensajeros fueron víctimas del accionar poco prudente de conductores de vehículos. En otros, ellos mismos fueron los que estaban en infracción, como el caso de un trabajador de delivery al que le secuestraron la moto tras chocar u otro, el que más repercusión tuvo, en el que el motociclista huyó de la escena tras atropellar a un septuagenario en bicicleta.

Consultado sobre los controles al respecto, el director de Tránsito Ángel Burgos dijo que hay dificultades para ejercer la tarea porque “si bien hay agencias, hay muchos particulares que tienen un handy y se manejan directamente desde un lugar, sea la plaza, atrás de la Coopser, Pellegrini y 3 de Febrero, y trabajan para sí mismos”.

“Estamos tratando de regular esto, con la persona encargada de Transporte, para que hagan el relevamiento correspondiente”, señaló Burgos y refirió que la tarea de su área es controlar que cumplan con los requisitos para la circulación.

“Un mensajero que no tiene luz, que no tiene casco, se les retiene el vehículo preventivamente, se labra el acta correspondiente, se lleva la moto al depósito y si no le pone las luces no sale; si hay caños de escape deficiente, se secuestra, se mide con el decibelímetro y se destruye, va a llevar tiempo pero estamos trabajando”, explicó.

EL funcionario dijo que el área municipal dedicado al control de Transporte es la que está a cargo de relevar la situación de las agencias y de los mensajeros independientes, que son muchos desde que la pandemia impidió el desarrollo de otros trabajos, a quienes buscan regularizar.

“Les pedimos que se acerquen a regularizar, que arreglen el tema de luces, lo mismo hicimos en las agencias”, dijo Burgos. El plan es que el Estado tenga registro de quiénes son los trabajadores de delivery, que paguen los tributos correspondientes y que la regularización implique posiblidades de mayor control para la seguridad de los propios mensajeros y de sus clientes.

“Yo respeto mucho a los mensajeros, hacen una tarea que permite que no haya tantos vehículos en el microcentro. Pero tienen que andar en condiciones”, concluyó el director de Tránsito.