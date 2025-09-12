Por Ramiro Martínez, experto en Seguridad Ciudadana, Privada y Corporativa.

Presentación

No podemos resolver lo que desconocemos. Mucho menos cuando hablamos de un fenómeno creciente, complejo y profundamente humano, que desde hace décadas golpea a nuestra comunidad, cobra víctimas y erosiona nuestras vidas como si el valor de la seguridad no importara.

El delito y la violencia son un fenómeno global, que no distingue fronteras ni colores políticos. Algunos países padecen tasas más altas, otros han logrado reducirlas, pero en todos los casos hablamos de un desafío que trasciende gobiernos y gestiones. Señalar a un único responsable sería simplificar en exceso una problemática que en realidad tiene múltiples causas y actores.

Aquí en nuestro país y en nuestra ciudad, la inseguridad se siente con fuerza. Muchas veces los datos oficiales son escasos o inaccesibles, como si ocultarlos pudiera apagar el problema. Pero la invisibilidad no alcanza: la falta de recursos, la dificultad en su gestión y la ausencia de políticas sostenidas agravan la situación y la hacen crecer.

La seguridad es un derecho irrenunciable. Todos lo merecemos. Sin importar nuestro lugar de residencia, nuestra ocupación o nuestra edad, la libertad se ve reducida cuando la inseguridad avanza. Y aunque el Estado es un actor fundamental a través de sus poderes e instituciones, la comunidad también tiene un papel central.

No alcanza solo con votar o con quejarse. Participar implica conocer. Entender el fenómeno, comprender sus causas y sus efectos y asumir que cada persona tiene un lugar y una voz. Lo hemos visto en otras sociedades: cuando el vecino actúa, se informa y se involucra, los cambios comienzan a ser posibles.

Por eso nace este espacio: a partir de hoy, te invito a "Mejor Seguridad", una serie semanal para analizar y comprender la inseguridad desde distintos ángulos. Lo haremos desde la experiencia que me da más de veinte años de trabajo en el ámbito privado, corporativo y ciudadano.

Cada semana compartiremos herramientas, reflexiones y ejemplos concretos que nos ayuden a vivir con más tranquilidad. También abriremos la palabra a las víctimas que deseen hacerse escuchar, porque su voz es parte esencial de este debate.

La propuesta es clara: no prometer soluciones mágicas, sino invitar a la reflexión y brindar información práctica que ayude a los vecinos a sentirse más seguros y preparados frente a los riesgos.