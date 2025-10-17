Por Ramiro Martínez, experto en Seguridad Ciudadana, Privada y Corporativa

Hemos llegado a la tercera y última entrega del relevamiento de opinión realizado a un importante número de vecinos de nuestra ciudad, San Pedro, Buenos Aires.

Antes de compartir los nuevos resultados, propongo hacer un breve repaso de los datos más relevantes presentados en las entregas anteriores:

*El 99 % de los vecinos se encuentra preocupado por la inseguridad. *El 76 % manifestó un nivel de preocupación alto o muy alto. *El 52 % considera probable o muy probable resultar víctima de un delito en el corto plazo. *El 71 % se siente poco o nada cuidado al circular por la calle. *El 63 % considera poco o nada segura a la ciudad. *El 74 % conoce a alguna persona cercana que fue víctima de la inseguridad (vecino, amigo o familiar). *El 33 % de los vecinos fue víctima de un delito en los últimos 12 meses. *La mayor cantidad de delitos ocurre en los hogares (44 %) y en la vía pública (30 %). *Los delitos más frecuentes fueron el robo (52%) y el hurto (20%). *Solo el 7% de las víctimas sufrió daños físicos. *En el 31% de los casos, los delincuentes portaban algún tipo de arma. *El 35% de los hechos no fue denunciado. *Y el 49% no denunció porque considera que “no sirve de nada”.

Para concluir nuestro trabajo, analizamos el grado de confianza de los vecinos hacia las instituciones, un aspecto clave ya que, sin confianza, se dificulta el desarrollo de políticas efectivas, la participación ciudadana disminuye y, como consecuencia, también la denuncia de los delitos.

Si bien en lo personal soy partidario y promotor de la participación ciudadana en la construcción de la seguridad, está claro que existen tres instituciones fundamentales del Estado que intervienen directamente en su gestión:

Por un lado, la Policía de la provincia de Buenos Aires, una institución noble que, a pesar del frío, el calor o la lluvia, siendo mal remunerada y aunque muchas veces sea criticada, siempre acude ante el llamado de cada ciudadano.

Lo hace con recursos limitados y, en ocasiones, en condiciones de trabajo desfavorables, arriesgando incluso su vida, como lo recordaremos en los casos donde algunos de sus miembros con total heroísmo han perdido la vida en cumplimiento del deber.

Por otro lado, la Justicia, que a través de sus fiscalías atiende un sinfín de denuncias y causas. Muchas veces se encuentra sobrecargada de expedientes y trabaja intensamente en la imputación de delincuentes que, sin embargo, son liberados por jueces que interpretan las leyes de un modo que desconcierta a la sociedad, delincuentes que salen antes que el denunciante de la comisaría o que reinciden al poco tiempo.

Y finalmente, el Gobierno Local, responsable de gestionar y articular estrategias de prevención, proveer recursos a la Policía Comunal —como combustible, reparaciones de móviles y otros—, también atender los reclamos ciudadanos, buscando coordinar esfuerzos con las otras dos instituciones.

Veamos ahora qué expresaron los vecinos respecto del nivel de confianza en cada una de estas instituciones:

Confianza en la Policía: Muy baja 16 %, Baja 26 %, Regular 48 %, Alta 10 %, Muy alta 0 %. Confianza en la Justicia: Muy baja 32 %, Baja 33 %, Regular 32 %, Alta 3 %, Muy alta 0 %. Confianza en el Gobierno Municipal: Muy baja 47 %, Baja 36 %, Regular 13 %, Alta 4 %, Muy alta 0 %.

En síntesis, la institución en la que más confían los vecinos es la Policía, seguida por la Justicia y luego el Gobierno Local.

La confianza institucional se erosiona por múltiples causas, la falta de respuestas, la ausencia de comunicación efectiva o el cansancio social ante promesas incumplidas. No es un fenómeno que aparezca de un día para otro, sino que se construye o se pierde con el tiempo.

Por eso trabajar en esta área resulta fundamental: sin confianza, tanto en las instituciones como entre los propios vecinos, la seguridad se debilita y el territorio se vuelve más vulnerable al delito.

No podemos generalizar, no es bueno poner a todos dentro de la misma bolsa, por eso debemos recordar y considerar que en todas las instituciones e incluso en la política y toda la sociedad existen personas íntegras, de grandes valores y también quienes son deshonestos o cómplices de la inseguridad.

A su vez no podemos perder de vista nuestra propia responsabilidad como ciudadanos. La seguridad no se logra desde la pasividad ni se recibe como un producto terminado. Se construye entre todos.

Tanto los vecinos así como las instituciones intermedias como escuelas, ONG y empresas privadas también tienen un rol fundamental en la construcción de seguridad: denunciar, no comprar elementos de dudosa procedencia, fortalecer los lazos vecinales, ayudar a las víctimas del delito, educar a sus hijos y empleados en valores, aplicar el desaliento general que apunta a la responsabilidad de todos en desalentar el delito. Está claro que, en seguridad, nadie se salva solo.

Hagamos un simple ejercicio

Imaginemos primero un escenario donde por un lado tenemos a la delincuencia y por el otro a las tres instituciones mencionadas luchando contra los primeros. Ese es, en gran parte, el escenario actual.

Ahora sumemos a las instituciones intermedias y a las empresas privadas trabajando por un bien común. El escenario mejora.

Y finalmente, agreguemos a cada ciudadano de bien, a cada vecino que avisa, colabora y actúa. ¿Cuántos seríamos enfrentando al delito? Sin duda, muchos más y mucho más fuertes.

Respecto de las principales causas de inseguridad, los vecinos respondieron:

*Consumo y venta de drogas: 35 % *Educación: 23 % *Gestión municipal: 13 % *Falta de empleo: 9 % *Gestión judicial: 6 % *Pobreza: 6 % *Gestión policial: 5 % *Problemas intrafamiliares: 2 % *Falta de compromiso ciudadano: 1 %

La mayoría (35 %) asocia la inseguridad al consumo y venta de drogas, seguida por la educación (23 %) y la gestión local (13 %).

Cuando se les consultó sobre cuales debieran ser las prioridades del gobierno municipal, las respuestas fueron:

*Generación de empleo: 33 % *Seguridad: 28 % *Lucha contra el narcotráfico: 18 % *Educación: 12 % *Estado de las calles: 4 % *Salud: 2 % *Red cloacal: 2 % *Control de tránsito: 1 % *Medio ambiente y espacios de recreación: 0 %.

Estas opiniones no representan la totalidad de la población, pero sí marcan una tendencia significativa que las autoridades deben escuchar. En definitiva, esa es su función, escuchar y trabajar por el bienestar y la tranquilidad de la comunidad.

Con esta entrega llegamos al final de nuestro primer relevamiento. Pero no es el final del camino. Continuaremos trabajando para brindar información actualizada, útil y confiable, que contribuya a que cada vecino pueda vivir más tranquilo.

Los cambios no son inmediatos, pero sí posibles, y lo único imposible es lo que no se intenta.