Por Ramiro Martínez, experto en Seguridad Ciudadana, Privada y Corporativa

Continuamos con la segunda entrega del relevamiento de opinión sobre seguridad local, un recorrido interesante por la opinión de nuestros vecinos.

Preguntamos:

¿Conocés a alguna persona cercana víctima de un delito?

El 74 % de los encuestados respondió que sí conocen a un amigo, vecino o familiar que fue víctima. Este dato revela que la sensación individual frente al delito, no solo se alimenta de las noticias que consumimos a diario, sino también de experiencias cercanas y reales. En consecuencia, la victimización indirecta es alta, lo que eleva aún más la sensación de riesgo.

A la pregunta:

¿Sufriste uno o más delitos en los últimos 12 meses?

Los resultados fueron: sí, un solo delito: 22 %; sí, más de un delito: 11 %; no sufrí ningún delito: 67 %

En promedio, el 33 % de los vecinos expresó haber sido víctima de un delito. Este dato demuestra que la inseguridad no es solo percibida, sino real, afectando a una proporción significativa de la población.

La cifra guarda relación con la Encuesta Nacional de Victimización (enero 2023), que indicó que el 27,4 % de los hogares argentinos fueron víctimas de al menos un delito en el último año.

Cabe aclarar que el presente trabajo constituye un relevamiento de opinión, no una encuesta oficial, por lo que los datos no están expresados por cada 100.000 habitantes.

Hasta aquí, observamos que el 74 % de los vecinos conocen a alguien que sufrió un delito y el 33 % fue víctima directa. Pero, ¿cuáles son los delitos más frecuentes y dónde ocurren? Preguntamos:

En caso de haber sido víctima, ¿dónde ocurrió el hecho?

Resultados:

Calle: 30 % Casa: 44 % Negocio: 10 % Trabajo: 11 % Sector privado: 5 %

El domicilio particular resultó ser el lugar más frecuente de ocurrencia (44 %), seguido por la vía pública (30 %). Esto indica que la seguridad en el hogar debe ser prioritaria, sin dejar de atender los riesgos presentes en la calle. Luego consultamos:

¿Qué tipo de delito sufriste?

Resultados: Asalto: 9 %, Robo: 52 %, Robo de vehículo: 5 %, Hurto: 20 %, Agresiones físicas: 2 %, Delitos sexuales: 0 %, Fraude/estafa: 7 %, Amenazas: 5 %, Violencia de género: 0 %.

Es importante aclarar que la denominación de los delitos no busca coincidir con la tipificación del Código Penal Nacional, sino brindar categorías comprensibles para que los vecinos expresen libremente sus experiencias. El robo (52 %) fue el más mencionado, seguido por el hurto (20 %) y los asaltos (9 %).

Debe comprenderse que, aunque las instituciones encargadas de combatir la delincuencia no siempre cuentan con los recursos necesarios, existen delitos que ocurren puertas adentro, en espacios donde el Estado no llega de manera directa.

Por ello, es fundamental destacar el papel de la participación ciudadana como actor clave, no solo como receptor de seguridad, sino también como constructor activo de ella.

Considerando que los daños sufridos por las víctimas no son solo materiales, sino también psicológicos y físicos, preguntamos:

¿Sufriste algún tipo de daño físico?

Resultados: Sí: 7 %, No: 93 %

En principio, este relevamiento muestra un bajo nivel de violencia aplicada, lo que permite suponer que muchos delitos se producen sin que las víctimas se percaten (cuando no están en casa, duermen o el hecho ocurre bajo circunstancias oportunistas).

Sin embargo, identificamos un riesgo potencial en relación con la presencia de armas. Aunque no siempre se usen, su sola existencia en el hecho delictivo incrementa el nivel de peligro. Preguntamos entonces:

¿El o los delincuentes portaban algún tipo de arma?

Resultados: Arma de fuego: 12 %, Arma blanca: 19 %, Ninguna: 69 %

En el 31 % de los casos, los delincuentes portaban algún tipo de arma, un dato alarmante tanto para las víctimas como para las fuerzas de seguridad que intervienen diariamente en distintos hechos.

Para finalizar esta segunda entrega, abordamos un aspecto crucial: la “Cifra negra del delito”, que engloba los casos no denunciados y que, por lo tanto, quedan fuera de las estadísticas oficiales.

¿Realizaste la denuncia correspondiente?

Resultados:

Comisaría: 62 %, Fiscalía: 3 %, No denuncié: 35 % (Sí: 65 % / No: 35 %).

El 35 % de los delitos no son denunciados, lo que coincide con datos oficiales. Al no registrarse, estos casos quedan fuera del radar institucional, siendo accesibles solo mediante este tipo de estudios.

Preguntamos también:

¿Por qué no denunciaste?

Resultados: No sirve: 49 %, No confío en la Justicia: 31 %, Temor a represalias: 9 %, No confío en la policía: 9 %, No quisieron tomarme la denuncia: 2 %.

La mayoría de las víctimas que no denunciaron expresaron que “no sirve” hacerlo y un 31 % señaló falta de confianza en la Justicia. Estos datos reflejan una profunda desconfianza institucional, un problema que impacta directamente en la eficacia del sistema de seguridad.

En la última entrega de este relevamiento de opinión, podremos conocer el nivel de confianza de los vecinos hacia la Justicia, la Policía y el Gobierno local, además de abrir un espacio donde los ciudadanos expresan cuáles creen que son las principales causas de la inseguridad y qué prioridades debiera asumir el Gobierno local para mejorar la situación.

Cierro mencionando que el presente trabajo fue realizado con un alto nivel de profesionalismo y no busca beneficiar ni perjudicar a ningún sector político. Considero que la inseguridad es un fenómeno creciente a nivel nacional, que afecta la vida de las personas y el desarrollo de las comunidades.

Celebramos si estos datos son tenidos en cuenta para diseñar políticas de seguridad más efectivas y en caso contrario, al menos servirán para que los vecinos lectores comprendan mejor el fenómeno, fortaleciendo así su seguridad personal basada en datos reales.