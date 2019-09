Médicos aplican aumento a afiliados de IOMA y la obra social dice que es un "cobro indebido"

La Concertación de Entidades Médicas Inependientes Bonaerenses (Cemibo) anunciaron que desde este lunes 9 de septiembre comenzarán a aplicar un aumento del 35 por ciento en los bonos de consulta a los afiliados de la obra social IOMA, cuyas autoridades aseguraron que es una decisión "unilateral" y un "cobro indebido".

Desde el Círculo Médico de San Pedro, que forma parte de la Cemibo, confirmaron a La Opinión que en la ciudad también se aplicará este incremento, que rige para los copagos de las categorías de profesionales B y C, que pasan a costar, desde ahora, 190 y 290 pesos, respectivamente, de los 140 y 220 que costaban.

Los afiliados a la obra social de los empleados públicos del Estado provincial y municipal, que incluye a policías y docentes, podrán "denunciarlo como un 'cobro indebido' para que se los podamos reintegrar", informaron desde IOMA.

"Es una medida unilateral que incumple el convenio y si realmente se concreta el cobro de un incremento en los bonos, se tomarán las medidas que correspondan", aseguraron desde la obra social bonaerense.

El vicepresidente del Círculo Médico local, Carlos Carzino, explicó a La Opinión que "este aumento se aplica porque el contrato que tenemos con IOMA hablan de que los aumentos también se dan en los copagos y el IOMA dio el aumento pero los aplicó a los copagos".

"Lo venimos reclamando hace mucho tiempo y los médicos presionan al respecto. IOMA tiene tres categorías, a la A, que no cobra copago, le había dado un aumento del 40 por ciento, pero a las categorías B y C, no", señaló el médico.

"Esto sucede desde hace meses, por eso se decidió unilateralmente avisar a IOMA que hay un convenio que contempla ese aumento y ellos no lo dan. No es una decisión tomada a la ligera sino que como no hay respuesta se tomó esta resolución", detalló.

Además, Carzino recordó que durante lunes y martes hay un corte de servicio por parte de los traumatólogos en toda la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal en el marco de un reclamo ante IOMA por la implementación del nuevo nomencladro.

"Están cortadas la atención y las cirugías programadas. Es por 48 horas, lunes y martes, y la semana que viene serán 48 horas más. Si para octubre no hay acuerdo, el corte será por tiempo indeterminado", explicó Carzino en diálogo con La Opinión.