Médico del Hospital con coronavirus: desencuentro entre las autoridades locales y las de Zárate

El caso de un médico zarateño que se desempeña en el hospital de esa ciudad y en el de San Pedro, confirmado con coronavirus COVID-19, puso en evidencia un extraño desencuentro entre las autoridades del Gobierno de Cecilio Salazar y el de su par de Zárate, Osvaldo Cáffaro.

La confirmación del positivo fue anunciada este martes por el Hospital Virgen del Carmen de Zárate, donde el médico se desempeña como parte del staff del área de terapia intensiva. El comunicado, firmado por el director médico de ese nosocomio, Guido Antonelli, informó el "nexo epdemiológico" del infectado.

"Se confrma el primer caso de COVID-19 en un trabajador de la salud del hospital Virgen del Carmen de Zárate. Se trata de un médico de la unidad de terapia intensiva, con nexo epidemiológico con una enfermera confirmada en los días previos, de otro nosocomio de otra localidad", dice el texto difundido desde ese centro asistencial público zarateño.

Consultado al respecto, el secretario de Salud, Guillermo Sancho, reveló una situación que puso en evidencia una falta de comunicación entre las partes al menos soprendente en medio de la pandemia. Cuando La Opinión hizo la pregunta en la conferencia de prensa, las partes no habían dialogado entre sí.

"Le preguntamos si tuvo algún contacto con un paciente COVID positivo y nos refiere que desconoce el nexo epidemiológico, no puede reconocer en qué lugar se contagió", dijo Sancho y La Opinión le recordó lo que informó en su comunicado el hospital Virgen del Carmen de Zárate.

"Nosotros entendemos que se refiere a San Pedro, porque él nos refiere que en el único lugar fuera de Zárate donde trabaja es San Pedro, por lo que 'otra localidad' tendría que ser San Pedro", se sorprendió Sancho e informó que habló al respecto con los responsables zonales del Ministerio de Salud provincial.

"Nos contactamos con Región Sanitaria pidiendo explicaciones y alguna información extra con respecto este comunicado", firmado por el director médico del hospital Virgen del Carmen de Zárate, Guido Antonelli, funcionario del gabinete del intendente Osvaldo Cáffaro.

"Nuestra referente epidemiológica estaba con un desconocimiento total del tema y desconoce por qué fue esto. Nosotros no tenemos ninguna enfermera con COVID positivo en San Pedro", indicó Sancho y agregó: "Me llama la atención el comunicado, pero son conjeturas. No se han comunicado con nosotros ni nosotros con ellos".