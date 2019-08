"Me salvó mi cumpleaños" dijo el damnficado por un robo en el Barrio Los Aromos

"No se todavía la destrucción que hay. Vi todo por cámaras y vine a la Comisaría. Todavía no pude ir a la casa pero me tiraron tres puertas por lo que me dijeron", indicó Alejandro Fernandez esta mañana cuando aguardaba para concretar su exposición en la Comisaría.

Allí entregó un video y las imágenes que muestran a uno de los malvivientes en el interior de su casa munido de un palo con el que según relató, rompió varias de sus pertenencias. "Este es el mismo que ya me robó un celular porque mi casa está en obra, conocía todo", agregó la víctima sobre el hombre que está detenido y a disposición de la justicia.

La casa está ubicada en Diagonal Roque Saenz Peña 148 del Barrio Los Aromos. Esta vez, Alejando había viajado a Buenos Aires para celebrar su cumoleaños. "No me mató porque gracias a Dios hoy es mi cumpleaños", dijo tras aclarar que se dio cuenta porque la alarma se disparó y llegó a su celular.

De inmediato llamó a la policía porque reconoció en las imágenes a quien alguna vez ya se había llevado pertenencias del denunciante en ocasión de haber mantenido una conversación con quien hace un tiempo atrás "buscaba trabajo de albañilería, porque voy construyendo de a poco. Después, otra vez entró y rompió todo pero no lo agarraron y ahora lo detuvieron.

Cuando Fernández habló con La Opinión, le tomaban declaración. Más tarde irá al domicilio a constatar los verdaderos daños que se produjeron en su propiedad.