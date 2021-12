“Me dejaron en el lavadero, atada y amordazada”, el testimonio de la víctima del asalto en Belgrano y Saavedra

Los delincuentes que entraron a la vivienda ubicada en Belgrano y Saavedra, a media cuadra de la fiscalías, eran cuatro y estaban armados. Una era mujer. Fue la más agresiva y le decían “Gitana”. A la víctima, la reconocida comerciante Nancy Lostal, la maniataron.

Según las cámaras de seguridad de la zona, un vehículo llegó a la 1.55 de la madrugada y apagó las luces antes de detenerse frente a su casa. Nancy contó en Radio Cuarentena que se había acostado cerca de las 2.00.

Un rato más tarde, entraron. Todo indica que sin forzar ninguna abertura. Sólo patearon la puerta que desde el garage comunica a la cocina. Nancy ya dormía cuando la sorprendieron los ladrones.

“Me taparon los ojos, me ataron las piernas, trataron de llevarse todo lo que pudieron, ropa, dinero, de todo”, relató. No sabe si fue el azar pero sospecha que no, que algún dato tenían.

“Yo estaba en la cama amordazada, con los ojos vendados, recorrieron toda la casa, no les quedó un rincón”, repasó. “Sacaron todo del placard, todo lo que servía de la heladera, las alhajas, la bijou, hasta los regalitos de Navidad se llevaron”, señaló.

Los delincuentes huyeron en su automóvil Toyota Yaris, que apareció en una zanja en el acceso a un campo ubicado en ruta 1001 en proximidades de Río Tala. Le habían sacado las chapas patentes.

Antes de irse, encerraron a Nancy, maniatada. “Me dejaron en el lavadero, atada y amordazada, con esa cinta de embalaje, logré sacármela de la boca y empecé a gritarle a los vecinos, que estamos tapial de por medio”, contó.

Tras agradecer a los vecinos y destacar la actuación de la policía, del personal de Fiscalía y del director de Cordinación de Policías municipal, Juan Carlo Agüero, que estuvo presente, Lostal señaló que no tiene “esperanzas de recuperar nada”.

Aun así, expresó su preocupación porque no haya “alguna medida” para encontrar a los culpables de delitos como este y agregó: “Ojalá esta vez los encuentren”.