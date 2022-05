Mayores Contribuyentes: Liliana Montero ya se inscribió para participar como “4 de copas”

La Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) establece que cada año, entre el 1 y el 15 de mayo, vecinos y vecinas que paguen tasas y las tengan al día pueden inscribirse para participar de la Asamble de Mayores Contribuyentes. En este 2022, como habitualmente, la Municipalidad no hizo amplia difusión y el plazo previsto ya venció.

Publicidad

La que logró inscribirse fue Liliana Montero, la profesora de Historia jubilada que el año pasado no pudo hacerlo porque por la pandemia estaba cerrado y quien en 2019, cuando participó de la Asamblea con un crítico discurso recibió el trato de “4 de copas” por parte de un concejal en el recinto.

“Yo ya me inscribí. Generalmente no se publica, aparece pegado un cartelito. Yo sé que es en mayo, así que me anoto un cartel en la heladera para no olvidarme y empiezo a mandarle a la gente que conozco”, dijo en Radio Cuarentena la docente jubilada.

Según pudo ver en los registros, Montero entiende que fue la primera en inscribirse. Desde la Dirección de Rentas que conduce Silvio Jaime informaron que todo lo relacionado a Mayores Contribuyentes lo maneja directamente la Secretaría de Economía y Hacienda que coordina Fabián Rodríguez.

“A veces lo ponen en la entrada de Tesorería”, dijo Liliana Montero sobre el anuncio de la apertura de inscripción. Aunque la LOM no establece obligación de difusión, el Gobierno local históricamente publicó previo a la fecha acerca de la posibilidad de participar.

Este año, como sucede desde hace un buen tiempo, no hubo difusión alguna al respecto, a pesar de que el área de prensa municipal está activa para comunicar cada una de las cuestiones relevantes o no tanto del Estado local, de acuerdo a las decisiones que emanan desde la Intendencia, a cargo del interino Ramón Salazar.

“La gente tienen que tener en claro que no es necesario que tengas muchas propiedades, con tener las tasas al día, con la patente de una moto alcanza, ya te podés inscribir”. señaló Liliana Montero y reforzó: “Por eso es importante aclarar, cualquiera que tenga un bien que pague tasas y lo tenga al día ya puede anotarse”.

“Los 4 de copas a veces hacemos más que los anchos de espada”, dijo Liliana Montero.

Una vez cerrada la inscripción, al 15 de mayo, el Ejecutivo tiene 10 días para remitir al Concejo la nómina de inscriptos. Si la cantidad de personas que se anotaron no alcanza el del doble de los concejales, es decir 36, el intendente puede completarla de oficio.

Elevada la lista, el HCD debe comprobar si los inscriptos reúnen las condiciones dispuestas por ley. Luego, en sesión, cada bloque del Concejo podrá propone un número de mayores contribuyentes de la nómina igual al doble de sus componentes en la bancada. Luego el intendente elige de cada lista un número igual al de concejales de cada grupo proponente e integra así la lista definitiva, mientras el resto queda como suplente. Como es un carga pública, las excusaciones deben estar debidamente fundadas.

Cada 30 de abril vence la lista de Mayores Contribuyentes, que tiene actuación desde su aprobación y hasta esa fecha en todos los temas concernientes a la Asamblea, que antes son tratados por el HCD para la ordenanza preparatoria que luego se pone a consideración de ediles y vecinos que forman parte del grupo.

La ordenanzas impositiva es las más importantes que trata la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que se vota cada año para establecer los montos que se cobrarán en tasasa, derechos y otras contribuciones al año siguiente. También deben pasar por ellos por ejemplo los créditos que tome la Municipalidad.