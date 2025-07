El móvil de Sin Galera estuvo con el concejal Mauro De Rosa, quien esta semana fue víctima de un atentado contra su auto.

De Rosa descubrió dos orificios de bala en su Peugeot 408 durante la mañana del domingo 29 de junio, además de encontrar sangre en la tapa del baúl y un neumático pinchado.

Con el correr de los días la policía científica confirmó que se trató de disparos de un revólver calibre 22, hallando proyectiles dentro del vehículo y vainas servidas en el cantero central de Boulevard Moreno al 300, frente a su casa.

El edil se mostró molesto por la situación, admitiendo que “lo que más preocupante para mí son mis hijos”. Asimismo, cuestionó el trabajo de quienes tiene la obligación de esclarecer el hecho, que entre otros argumentos dijo que lo enviaron a efectuar la denuncia, en lugar de preservar el lugar del hecho, porque nadie dudaba que los agujeros en los vidrios era disparos de arma de fuego y el calibre 22.

“Ese día veo un patrullero que pasa y le digo a los oficiales mirá lo que me hicieron en el auto, como para que ellos me indicaran qué podía hacer, porque uno no está acostumbrado a pasar estas situaciones, y me contestan que llevara el auto a la comisaría e hiciera la denuncia", contó De Rosa.