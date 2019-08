Mauricio Puy llevará la bandera de San Pedro en el Mundial medio Ironman en Niza

Mauricio Puy será el único representante de San Pedro en el Mundial medio Ironman que se realizará el domingo 8 de septiembre en Niza, Francia, gracias a que se clasificó por el tiempo y la posición que logró en noviembre pasado en el de Capital Federal.

El atleta de 52 años volará el domingo a Roma, Italia, para luego llegar hasta la ciudad francesa en la que se preparará para completar los 1900 metros de natación en el mar Mediterráneo, 90 kilómetros de ciclismo y 21 de pedestrismo en el paseo marítimo Promenade des Anglais.

"Empecé a planificar la carrera en enero. Siempre entreno en San Pedro, natación en Náutico, ciclismo en el camino a Vuelta de Obligado y atletismo en la costanera. Tenemos muy buenas instalaciones en la ciudad para entrenar", contó Puy a La Opinión quien tiene previsto invertir alrededor de 2500 dólares los cuáles sustentará con fondos propios.

Consultado sobre cómo afrontó la devaluación del peso argentino y, en consiguiente, el aumento del costo del viaje, explicó que ahorró en la divisa norteamericana porque, de lo contrario, hubiese tenido que cancelar su incursión por el viejo continente: "Tenía dólares ahorrados sino imposible. Tuve esa previsión, esta coyuntura para ir a estos eventos es muy complicada. Es un deporte muy caro y no tengo sponsors como otros atletas amigos que conozco, no para que me den plata sino para ayudarme con suplementos y elemento de entrenamiento".

Será la primera vez que el Mundial medio Ironman, empresa que se dedica a organiza pruebas de triatlón en todo el planeta, se desarrolla en Francia y se esperan alrededor de 6 mil competidores.