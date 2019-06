Mauricio Preiti se fue de Las Palmeras: "Me cansé de tener que juntar plata para los otros"

El presidente de Las Palmeras, Mauricio Preiti, anunció en su cuenta personal de la red social Facebook que renunció a su cargo después de la reunión de delegados en la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) de la que participó para organizar el encuentro de la promoción del Apertura en el que su club enfrentará a Agricultores con el objetivo de mantenerse en Primera A.

En su descargo, sostuvo que tienen "27 mil pesos de gastos fijos" para el duelo y que se fue de su puesto porque se agotó: "Hoy dije basta, no podemos seguir más. Me cansé de vender rifas, lavar camisetas, llevar y traer jugadores, colaborar de mi bolsillo todos los fines de semana".

Consultado por La Opinión, ahondó en que se "cansó" de "tener que juntar plata" y romperse "el alma para otros". Y detalló: "No solo tenemos que mantener el club nuestro, tenemos que mantener la liga, los árbitros y demás. Es todo poner, poner y poner. Me cansé, ya dije que conmigo no cuenten más, en la misma sesión renuncie como delegado".

Su malestar se generó porque les exigieron "17 efectivos policiales" y un canon extra para los árbitros por tratarse de un "partido definitorio". "Todos quieren plata y nosotros tenemos que rompernos el alma buscándola. No va más. Es probable que con el partido se haga dinero pero se lo llevan ellos, como nos pasó en la final del Torneo Preparación. Nosotros tenemos que vender rifas, romper el alma, poner combustibles, lavar camisetas y poner de nuestros bolsillos para ellos", añadió.

Por último, en su posteo deseó que haya "otras personas que todavía tengan fuerzas para seguir por el bien" de Las Palmeras y reiteró que "con profundo dolor" renunció como presidente. "Gracias a todos los que me acompañaron estos años donde vivimos momentos inolvidables", cerró.

Con Preiti en la Comisión Directiva, sea de presidente desde octubre de 2018 o en otra función, la entidad de Río Tala la primera realizó grandes campañas y hasta participó por primera vez en un certamen de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el Federal C 2018. Además, lo hizo en el Torneo de Clubes de Federación Norte a nivel regional y en la LDS fue protagonista de gran parte de los certámenes. Institucionalmente, Las Palmeras logró su personería jurídica gracias al asesoramiento de Adrián Macenet, tramitó subsidios a nivel municipal y provincial e inició una campaña de socios.