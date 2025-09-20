Este domingo 21 de septiembre a las 20.00 presentan la obra “El Amateur, segunda vuelta” en el teatro Colón de la ciudad de Baradero.

La historia es de la autoría del actor y director Mauricio Dayub, que este sábado en Sin Galera, junto a su compañero de elenco Gustavo Luppi, relató su experiencia escribiendo la obra que fue estrenada por primera vez en 1997 y está basada en la historia de su familia y sus vivencias y metas.

“La escribí en un momento de mi vida donde no sabía si iba a poder cumplir mi propio sueño”, expresó Dayub.

La puesta en escena está dirigida por Luis “Indio” Romero y cuenta con la actuación de Dayeb, Gustavo Luppi y la supervisión actoral del reconocido dramaturgo y director de teatro Mauricio Kartun.

Dayub y Luppi en escena. Foto: Mariana Melinc.

Los protagonistas de la historia son El Pájaro y Lopecito, dos amigos que encuentran un objetivo común y deciden arriesgar todo para conseguirlo.

“Juntos producen un milagro: que el sueño de uno se transforme en el sueño del otro. La amistad, la pasión y dar la vida sin esperar nada a cambio. Esa es la esencia de El amateur”, invitaron desde la organización.

La obra recibió múltiples premios, entre ellos el Estrella de Mar para Mauricio Dayub como mejor actor de comedia dramática y mejor obra en el Festival Internacional del Mercosur.

Además, fue adaptada al cine en el año 1999 por el famoso director Juan Bautista Stagnaro, cuya película también contó con la actuación de Dayub como protagonista.

“Lo que uno quiere transmitir en el caso de esta obra es que los sueños que tenemos son posibles, que pueden costarnos más o menos, el tránsito hacía ellos puede ser más dificultoso o menos dificultoso, pero es importante no dejar que ese impulso de pasión se apague”, señaló Gustavo Luppi e invitó a todos a disfrutar de la función.

Las entradas tienen un valor de 33 mil pesos en adelante y se pueden conseguir en la boletería del teatro de Baradero o a través de la página Planeta Entrada, comprando con tarjetas de débito, crédito y transferencia virtual.