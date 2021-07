Matías Erbin y la pelea de Brian Castaño contra Jermell Charlo: “Nos preparamos con mucha hambre de gloria”

Matías Erbin está en la recta final de la preparación física de Brian Castaño para enfrentar el 17 de julio a a Jermell Charlo por el título unificado superwelter en Estados Unidos, país en el que el sampedrino está radicado y desde donde contó a La Opinión cómo llega su pupilo: “Nos preparamos con mucha hambre de gloria, muchas ganas y bien focalizado. Estamos conformes, contentos y falta la última puesta a punto, dar el peso y vamos a llegar de la mejor manera”.

El púgil de Isidro Casanova entrena desde mediados de abril en Los Ángeles con el profesor de San Pedro y expondrá su título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) con el objetivo de arrebatarle al estadounidense los de la Asociación Mundial (AMB), Consejo Mundial (CMB) y Federación Internacional (FIB).

“Ya falta muy poco, estamos a dos semanas. La semana pasada culminamos la última sesión con sparrings de 12 rounds de muy buen nivel. Las preparaciones no cambian. Siempre hacemos cosas nuevas y nos adaptamos al rival”, manifestó Erbin.

Para Castaño, Charlo será el rival de mayor nivel al que enfrentará y, por lo que hay en juego, es uno de los combates más importantes de los últimos años, aseguró Matías: “Es una pelea histórica para el boxeo argentino, para Brian y para todo el quipo. Todavía no se tiene la magnitud que se merece o uno no se da cuenta porque ya estamos muy metidos, pero va a ser muy importante y ojalá Brian salga victorioso y podamos hacer historia para el boxeo argentino y mundial. Un campeón unificado con cuatro cinturones no se da muchas veces”.

En febrero Castaño le quitó el título mundial de la OMB al brasileño Patrick Teixeira con una presentación en gran nivel que necesitará repetir y mejorar para vencer de visitante a Charlo, un oponente “muy inteligente y muy fuerte”, lo definió Erbin. “Es el mejor de la categoría, el que menos golpes tira pero más preciso es. Tiene gran pegada y es el favorito. Va a ser una pelea muy dura, va a ser una gran noche y hay que estar al 100%, no se puede escapar ningún detalle”, cerró.