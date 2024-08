“Tengan cuidado que hay una camioneta de gas que están haciendo entraderas”, decía el mensaje que recibió el titular de un comercio para alertar a posibles víctimas del accionar de tres sujetos que se desplazaban en un rodado que estaba ploteado con el nombre de una empresa distribuidora de gas.

“Hace un rato, me llamó mi vieja, que es una persona mayor, le dijeron que venían por una pérdida de gas”, indicó el hijo de la víctima y relató que pese a la insistencia y los datos que uno de los individuos refirió, afortunadamente no lo dejó pasar.

“No le abrió, fue bastante piola y le terminaron sacando un arma, y así todo no le abrió. Empezó a gritar y se fueron”, dijo el comerciante.

Según trascendió, uno de los falsos operarios tocó el timbre y cuando la mujer se asomó a la puerta le dijeron que llegaban a su domicilio para frenar una pérdida de gas.

“Espere que voy a preguntar”, les respondió. De inmediato el delincuente sacó un arma y la amenazó: “Te mato”, le dijo, y ella logró razonar sobre su situación. “Ella no tiene un peso y pensó si lo dejo entrar me matan a golpes y no tengo nada para darles”.

“Matame”, gritó la víctima, que además empezó a pedir auxilio. Logró así que los tres sujetos huyeran en la misma camioneta en la que llegaron.

“Avisen a todos sus padres, madres, a todos sus viejitos, que tengan mucho cuidado porque pasaron información muy precisa”, agregó respecto a lo acontecido en el domicilio de la madre del comerciante.