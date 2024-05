Se perdió Tom cerca de Luis Sandrini y Colón. Desde ayer que no aparece. Él no es de irse. Si alguien lo tiene que me avise y lo busco enseguida, por favor. Tom es un perro rescatado de la calle, sufrió mucho maltrato. La dueña es una persona mayor y lo necesita, está muy triste. Toda la familia lo está buscando", escribieron. En caso de tener alguna información comunicarse al 3329 388980.

