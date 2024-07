Milagros escribió: “Hola, ella es Luna, así la apode. La abandonaron en el puerto. Actualmente la tengo yo y busco tránsito para que la cuiden, mimen, duerma calentita, que esté bien y sobre todo le den el amor que el miserable que la abandonó no quiso darle a este ser tan inocente, inofensivo, buena. Esta perrita fue abandonada teniendo una mala experiencia de vida y aun asi me mueve la cola mostrándome afecto. Me sorprende su capacidad de mostrar cariño siendo que ella no sabe si puedo ser mala o buena. Son seres tan inocentes y buenos. Yo no entiendo cómo la gente es tan mierda”

Gracias a Dios la agarré yo y la cuido bien. Actualmente tiene que tomar medicación durante 7 días. Fue atendida en la clínica veterinaria Pellegrini. Lo que necesito ahora es tránsito responsable. Yo no la puedo tener porque tengo 24 animales. Tiene 2 meses y medio aproximadamente. Yo le compré una cama, tiene ropa, correa y remedios.

El tránsito es por unos días hasta conseguir adopción, pero debe ser responsable, ya que requiere cuidados”.

En caso de querer ayudar, comunicarse al 3329 603087.