A más de seis meses, el Country Music Festival tiene grilla confirmada

La 16ª edición se realizará entre el 26 y 29 de septiembre en el Paseo Público con la actuación de bandas como Muñe & The Poor Boys, Far West 100% Creedance, The Rey Band y Johnny Tedesco & Friends. En total habrá más de 90 bandas en vivo de todo el país, extranjeras y locales como Válum, Lucía Vázquez, King Bee, Felicitas Rolfo, Dr. Egg, y SanFolk.