Más de 80 shows confirmados para la edición 2019 del Country Music Festival

Desde los primeros días del año que están en marcha los preparativos para la 16º edición del San Pedro Country Music Festival, con la propuesta de sumar una jornada más y ofrecer 4 días de música en vivo, con entrada libre y gratuita en el Paseo Público Municipal.

Este año, el Festival tendrá lugar el 26, 27, 28 y 29 de septiembre. Están confirmados 86 grupos y solistas de Argentina y otros países, que interpretarán música country y además aportarán otros matices al festival que nació en el 2003 y que se consolidó como un espectáculo único en Sudamérica.

El festival que involucra a más de 600 personas entre artistas y staff, comenzará el jueves 26 desde las 14.30 y concluirá el domingo 29 alrededor de las 21. En la grilla, hay seis shows sampedrinos, históricos protagonistas del festival y debutantes que llegarán para compartir su música: Valum, Lucía Vázquez, Dr. EGG, Feli Rolfo, King Bee y San Folk.

Jueves 26

Mariano Villano

Válum (San Pedro)

Jorge Castillo Trío

Mila Barcala

Deluxe Motel

Tinta de U.B.A

Covernautas

Karen Lammermoor

Río Verde (Rosario)

Lucía Vázquez (San Pedro)

Two of us

Carlos Arcuri & The Dusty Devils

Los Solitarios

Bayou Pampa

Cristian Luna & The Tock and Blues

Lunáticos Rufianes

Lady Who

Cherry Collins

The Dapper Dan Band (Córdoba)

Muñe & The Poor Boys

Viernes 27

Old Richard

Proyecto Country

Leyendas

Vuelo Vertical

Cover Souls

Las Mulas

Baby Darlin’

Wayward Horses

Los Revival

RJ Gauna & Los Folkabilly

Dixienard

Frank Jacket y Los de Rio Seco (Chile)

San Francisco & The Storytellers

Dr. EGG (San Pedro)

The Mahogany’s

The Furiosos Club de Swing

The Shadows

Elvis Lives (Rosario)

Far West 100% Creedence

Sábado 28

King Bee (San Pedro)

Shugar

Lajtaváry Family Band

Creedence Clearwater Revalued

Syncerus

Martín Celi

Sr. Krund (Ushuaia)

Charlie Callthrop All Stars

Los Adoquines Rockabilly Band

Matías Montero – Homenaje a Johnny Cash

Glenn Taylor (Denver, USA)

Feli Rolfo (San Pedro)

Nati Bravo

Los Búfalos Sedientos (Córdoba)

Maverick Country Band (Ushuaia)

Billy La Rocka

Gus Di Bella & Joshua 3

Natali Castillo & Pepe Arribas Torres

Wanted

Fer Couto & The Wanderin’ Souls

Harvest

Pasto Loco

Fernando Goin

Max & Line Dance Club

Henry Donati

Country Gruñón

Tennessee Country

The Rey Band

Domingo 29

San Pedro Country Line Dance (Avenida Costanera, a las 10.30)

La Blue’s Ayres Band

La Rockabilera del Sur

Chuckwagon

Hot Pickin’ Brothers

Gloria River (Houston, USA)

Beto Bonfante & Cuerdas Calientes (Santiago del Estero)

Lisa Thornqvist & The BandJoes (Suecia)

Gabriel Gratzer

Bronco (Totoras, Santa Fe)

SanFolk (San Pedro)

Buffalo Billys

Montevideo Hot Country (Uruguay)

Riordan Irish Folk (Rosario)

No Bull

Orlando Curti & The Groove Seekers

Fede Petro & La Caos Orquesta

Melody & Co.

Adrián Tigen

The Rock and Rule Swing Orchestra (Rosario)

Johnny Tedesco & Friends