Más de 35 años después, el exjugador de Boca Daniel Fornés volvió a Banfield: “Recordé momentos lindos”

En la década del 80 Banfield reforzó varios de sus planteles con jugadores que, algunos antes y otros después, llegaron al profesionalismo. Eran otros tiempos, muy diferentes a los actuales, en los que el paso de la elite a una liga local, o viceversa, era frecuente y no una utopía. En 1985 el Taladro recibió de Boca Juniors a un adolescente Daniel Fornés quien días atrás estuvo de visita en San Pedro y se acercó hasta lo que quedó de la cancha en avenida 11 de Septiembre y Aulí.

“Me encontré con el portón y la boletería”, expresó el exdefensor en una entrevista que brindó a Martín Pérez en El Reporte de la Tarde. “Tuvimos la posibilidad con mi señora de estar unos días acá en San Pedro, había pasado varias veces pero nunca entré. Justo fuimos al centro, pregunté donde estaba la cancha porque hacía mas de 30 años no venía y me acerqué, me saqué una foto y recordé momentos lindos”, contó.

Daniel Fornés con la camiseta de Boca en La Bombonera.

Sobre el porqué de su llegada a Banfield cuando todavía era adolescente, rememoró: “Yo estaba en las inferiores de Boca, donde llegué desde Atlanta, y me mandaron para que haga fútbol porque en ese momento no podía fichar en Boca porque no me daban el pase. Gracias al fútbol de San Pedro que me dio mucha experiencia, chocaba con una liga fuerte, con gente más grande que yo y eso me ayudó mucho después para la primera de Boca”.

Fornés jugó 40 partidos en la primera del Xeneize hasta mediados de 1988 cuando quedó libre y pasó Los Andes. El cierre de su carrera fue en Atlético Rafaela y, luego, tuvo un breve paso por un club de Entre Ríos. También fue citado a selecciones nacionales juveniles y entre los compañeros que tuvo en su carrera sobresale Hugo Orlando Gatti, Jorge Luis “Tata” Brown y Oscar Ruggeri, por citar algunos.

Daniel Fornés en una formación de Boca en La Bombonera.

Con Diego Armando Maradona no jugó, pero el hombre nacido en Wilde hace 56 años que estuvo en Boca en uno de los momentos institucionales más complicados y conformó el plantel la histórica jornada de los número de las camiseta pintados con fibrón, rememoró una anécdota: “Yo vivía a la vuelta de la casa de Diego y era muy amigo de ‘Lalo’, su hermano. Jugamos algún picado alguna vez en una quinta, tuve es privilegio. Son cosas que no se olvidan nunca”.

Actualmente sigue ligado al mundo Boca conduciendo equipos de veteranos y, también, como comentarista de los partidos de fútbol en Mundo Boca Radio, una emisora partidaria de la institución. “Soy de Boca desde antes de nacer”, se sinceró.

Aunque su estadía en la institución de San Pedro fue breve y de pocos partidos, no ocultó su cariño por haberlo acobijado en el principio de su carrera: “La gente de Banfield siempre va a estar en mi corazón”.