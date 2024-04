Su madre escribió: “No me harían el favor de publicar a ver si alguien me presta una tableta de medicamentos. Es para mi hija que sufre epilepsia. El viernes llega su medicación y se la devolvería, tiene medicación hasta esta tarde, ya para la noche no le queda. Ayer fui a la farmacia del Hospital con la receta de su neurólogo, pero no le dieron porque tiene obra social y es entendible. Muchísimas gracias en nombre de mi hija Martina Maroño y mío Nerina Pascual”.

Por políticas de Facebook y Google no podemos indicar de qué medicamento se trata. En caso de querer ayudar comunicarse al 3329 676914.



