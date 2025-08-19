Un vecino de la zona reportó: "Martin fierro al 700 hicieron las calle más alta que la vereda, la cloaca tapada, imposible que el agua se vaya. Llevamos años reclamando.. El tema es cuando llueve de golpe 10 minutos y tenemos al agua adentro. Es un problema de años atrás, desde que hicieron el mejorado en las calles lo hicieron más alto que la vereda. Increíble".

