Martín Fernández rememoró, a 26 años, el título con Peñarol en la Liga Nacional: "El recibimiento en Mar del Plata fue increíble"

San Pedro tiene muy pocos jugadores que llegaron a la Liga Nacional de Básquet (LNB) pero uno de ellos, Martín Fernández, fue campeón con Peñarol de Mar del Plata en la temporada 1993/94, logro del que hoy se cumplen 26 años y el propio jugador lo recordó con La Opinión.

Ese 31 de mayo de 1994, el Milrayitas superó como visitante en el quinto punto de la serie final a Independiente de General Pico, La Pampa, y consiguió su primera de cinco estrellas. Paradójicamente, el sampedrino no jugó esa noche por una lesión, explicó: "Ese día lamentablemente no estuve porque en el cuarto partido de la final tuve un fuerte golpe y no viajé a General Pico.

La alegría marplatense comenzó en La Pampa y siguió en la ciudad balnearia donde una impresionante caravana recibió al plantel que también integró Diego Maggi quien, si bien no nació en San Pedro, se formó en las divisiones inferiores de Náutico. "El recibimiento fue impresionante con kilómetros de cola antes de Mar del Plata", rememoró quien hasta el 2019 vistió la camiseta del Celeste en la Asociación Zárate-Campana (ABZC).

Sobre el torneo y su participación, Fernández recalcó que fue "muy bueno" porque Peñarol "tenía un gran equipo". Y detalló: "En los playoffs el equipo explotó, en la semifinal y en la final ganó más partidos afuera que en casa, fue terrible. En lo personal fue todo increíble porque era mi primer torneo y por la lesión de (Ariel) Bernardini tuve muchos minutos en cancha, algo totalmente inesperado y sorpresivo".

La figura y MVP del campeonato en el que los marplatenses ganaron 41 partidos y perdieron 16 fue Esteban De la Fuente. También integraron el elenco Marcelo Richotti, Bernardini, Ed Horton, Lee Campbell, Marcelo Vildoza, Carlos Simoni, Gustavo Nóbile, Guillermo Roldán, Ken Johnson, Willie Simms, Randy Henry, Wallace Bryant, Enrique Tabbia y Sam Ivy.