Martín agradece la atención del personal del Hospital municipal
Martín escribió: "Quería dejar un mensaje. Quería agradecer al Hospital, por la atención. Mesa de entrada, radiología, cardiología y laboratorio. Muy conforme por la atención y la predisposición. Gracias”.
