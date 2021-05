Marisol volvió a casa, pero “no de alta”: “Es para prevención y porque necesitan las camas”, explicó su familia

Marisol Riva Menéndez retornó esta semana a San Pedro para continuar con el proceso de recuperación luego de la intervención que le practicaron en Pergamino, tras haber padecido un ACV.

La mujer de 40 años fue trasladada a su casa, donde aguarda un nuevo encuentro con el cirujano que la operó, y su familia aclaró que no se trata de un “alta”: “A Marisol la mandaron a la casa porque hay mucho Covid-19 en el Hospital, por un tema de prevención y porque necesitan las camas. Para más que nada cuidarla a ella de que no se contagie”, explicó su hermana a La Opinión.

En los primeros días de mayo, Marisol Sonia Riva Menéndez fue sometida a una operación que duró más de seis horas, luego de haber sufrido un ACV que obligó a su traslado al Hospital San José de Pergamino.

Debido a que el sistema sanitario estaba saturado por la segunda ola de coronavirus, en ese momento hubo dificultades para encontrar un sanatorio de mayor complejidad donde trasladarla y, por eso, estuvo 48 horas en San Pedro donde fue compensada hasta tanto se consiguió una cama.

Ahora, detalló su familia, “tiene que estar aislada, no puede recibir visitas, no puede hacer ningún movimiento. Tiene mucha medicación hasta que pueda viajar a ver al mismo cirujano que la operó. Está con mucha medicación y no está dada de alta. Simplemente por un tema de precaución la mandaron a la casa”.

El Municipio de Pergamino cuenta con más de 800 casos activos y también pasó a fase 2. Región Sanitaria IV confirmó que en esa ciudad hay circulación de tres de las cepas de mayor contagiosidad: la de Manos, la británica y la andina.

Un equipo médico monitorea la situación de Marisol, pero aún restan algunos “pasos” para obtener el alta. “Están esperando que la vuelva a ver el cirujano, hasta ese momento tiene que estar aislada en la casa y tener muchísimo cuidado con todo”, aclaró su hermana.