¡Mario y Nilda cumplieron 47 años de casados!
Mario escribió: “Hace 47 años legalmente casados y 53 años juntos, Mario y Nilda. A esta hora 20.10 hace años nos casaba el padre Hernán Benítez”. ¡Felicidades!
