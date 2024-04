El sábado en el programa Sin Galera, muchos fueron los sampedrinos que participaron contando en un audio sus anécdotas divertidas en el río para ganar dos paseos en el catamarán de la familia Benimelis.

Pero entre todos ellos la ganadora fue Marina que respondió un divertido recuerdo de su infancia que incluye a su prima y un cangrejo. Ella dijo: Mi anécdota divertida fue en mi infancia, cuando yo era chica. En ese momento nosotros íbamos a Cantando en el Río, con mi papá, mi mamá y mi prima. Siempre íbamos a pasar el día ahí a pescar, y un día estábamos pescado con una caña mojarrera con mi prima y jugando porque éramos chicas, tendríamos 5 y 6 años cada una, y bueno tiro yo la caña y empiezo a tirar y tirar y saco y veo que sale algo caminado y cuando miro era un cangrejo que salió caminando.

Nosotras no sabíamos que el cangrejo estaba enganchado en la caña y yo salí corriendo con la caña de tiro y mi prima salió atras mio pensando que nos corría el cangrejo. Corrimos como dos cuadras y mi papá gritando atrás: ́Suelten a ese cangrejó´, porque sabía que éramos terribles cuando éramos chicas y nosotras le decíamos: ́Papi, el cangrejo nos está persiguiendo ,́ y no era que nos estaba persiguiendo, era que se quería desenganchar y no podía y nosotros pensando que el cangrejo nos corría”.

Por otro lado, cuando le anunciamos que resultó ganadora nos comentó que casualmente el sábado estaba cumpliendo años. “Muchisimas, muchisimas gracias, es el regalo perfecto de cumpleaños. Eternamente agradecida”, expresó.

Felicidades para ella, y por otra parte, no dejés de participar del sorteo del Día del Animal. Sólo tenés que llenar el formulario y contarnos cómo fue que llegó tu mascota a tu vida. El 27 de abril anunciamos a los ganadores.

