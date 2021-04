María Elena, de 97 años, se vacunó contra el coronavirus: “Estuve esperando este momento”

María Elena De Baere tiene 97 años y este miércoles fue vacunada contra el coronavirus en el Club de Jubilados con la primera dosis de Sinopharm. Como muchos adultos, esperó el momento con muchas ansias y minutos antes de las 9.00, horario en el que tenía asignado el turno, llegó en auto acompañada de su nieto.

“Me anoté hace un tiempo y estuve esperando este momento. Fue muy rápido, se bajó mi nieto, fue adentro y vinieron las chicas. Muy bien atendida”, contó a La Opinión mientras cumplía, sentada en el vehículo en el que le aplicaron la dosis dado que tiene dificultades para movilizarse, con los 30 minutos de espera. Tras no presentar síntomas adversos, se retiró y aseguró que se encontraba “muy bien”.

La abuela, que en septiembre cumplirá 98 años, vive con su hija de 69 a quien todavía, a pesar de que se inscribió, no le asignaron lugar para inocularse.

Desde que comenzó la pandemia, María Elena no sale de su casa y, por eso, no tenía tanta preocupación por vacunarse. A su vez, contó que está “muy bien cuidada”: “No iba gente a casa, no salgo a ningún lado y por eso no tenía miedo. No he salido a ningún lado porque tengo dificultades para caminar, solo estoy en mi casa”.

Por último, aunque recibió la primera dosis de la vacuna china, admitió que prefiere seguir estando en su vivienda disfrutando de ella: “No pienso en salir ahora porque tengo dificultades para caminar, no me preocupa salir porque estoy muy bien en mi casa. La convivencia con mi hija es muy buena”.