Marcos Arana confirmó que será candidato a intendente: "queremos hacer una lista que incluya a todos"

Esta mañana Marcos Arana participó de la última actividad como Comodoro del Club Náutico, ya que solicitó licencia en su cargo desde este sábado y hasta el 30 de mayo para poder postularse como intendente en las próximas elecciones.

Estuvimos presentes en el acto de inauguración de la cancha de Hockey en Villa Jardín y dialogamos en vivo en Sin Galera con Arana, quien confirmó su candidatura para este 2019 y explicó "yo pertenezco al MNA, un radicalismo popular".

En cuanto a la lista de la que formará parte detalló que "aún no está armada" y analizó "no creo que se vaya a armar ahora, porque de todas maneras si bien nosotros nos presentamos, porque nos vamos a presentar, va a ser una lista de inclusión, no de exclusión".

La fecha límite para presentar las listas oficiales es el 22 de junio y las PASO se llevaran a cabo el 11 de agosto, frente a esta situación el candidato hizo referencia a su reunion con el Presidente a nivel Nacional del Partidos Justicialista al cual representará, Jose Luis Gioga, y explicó ""va a ser una campaña diferente, yo no sé cómo se va armar la alianza, yo voy a participar de las reuniones pero no sé cómo se va a hacer".

Marcos Arana junto a Jose Luis Gioga.

Al ser consultado por la decisión de no representar al radicalismo a nivel local expresó que forma parte del radicalismo popular y que hace unos 7 u 8 años que no sabe por qué razón "ya no figura en los padrones".

En las redes sociales se viralizó rápidamente su candidatura y ya circulan frases como #MarcosLegana acompañadas por la canción que ya lo postula a intendente y hace referencia a una posible "competencia" con el actual Intendente Cecilio Salazar.

"Yo cuando me meto en algo me meto para ganar, no para ver qué pasa", cerró el candidato de las próximas elecciones, Marcos Arana.