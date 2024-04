Dos proyectos de resolución fueron aprobados este jueves en la sesión del Concejo Deliberante para respaldar la multitudinaria marcha en defensa de la educación universitaria pública, gratuita y de calidad.

Los expedientes, presentados uno por la UCR y el otro por Unión por la Patria, fueron acompañados por esos bloques y rechazados por los de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.

El voto fue nominal: Martín Rivas, Diego Lafalce, Mauro de Rosa y Viviana Riquelme votaron en contra. Los dos primeros expresaron sus argumentos, mientras que los otros dos lo hicieron sin pedir la palabra.

En respaldo de los proyectos hablaron los ediles Lucas Pisani y Candelaria Cuscuela, médico el primero y abogada la segunda, ambos graduados en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en nombre de sus bloques.

Pisani destacó la importancia de la educación pública para el ascenso social y la necesidad de defenderla. "Adherimos porque creemos que es necesario fomentar la educación para que la sociedad sea más equitativa", dijo el edil.

"Creemos que la educación y la salud pública son pilares fundamentales y de lo que todos los argentinos estamos orgullosos. La universidad tiene que ser gratuita, autónoma y promover la inclusión social", sostuvo el radical.

Cuscuela consideró "histórica" la movilización y expresó repudio a "aquellas acciones que no solucionen o que evadan recomponer esta situación", al tiempo que repasó el estado de prórroga del presupuesto de las universidades y las complicaciones que ello genera, para lo que refirió un diálogo que mantuvo al respecto con el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

La edila de Unión por la Patria explicó que las auditorías están a cargo de la Auditoría General de la Nación y que se practican ante el vencimiento de cada ejercicio y sostuvo que "esa no es la discusión".

Entre quienes votaron en contra, De Rosa y Riquelme lo hicieron sin expresarse en el recinto ―el primero tenía unos apuntes pero no pidió la palabra―, y Rivas y Lafalce argumentaron.

Rivas dijo que la educación "no es gratuita sino arancelada o no arancelada" y que "es una discusión que debe darse", porque "se mantienen con los impuestos de los jubilados, de los contribuyentes, de los productores, de los estudiantes jóvenes en busca de un futuro mejor" que "mantienen a cientos de organizaciones políticas dentro de las universidades públicas".

"Alabamos el legado de Bernadino Rivadavia, de Julio Argentino Roca y de Domingo Faustino Sarmiento", dijo Rivas. "Pero no podemos defender el no rendir cuentas", señaló y cuestionó la "hipocresía" de "esta cuestión presupuestaria". Dijo que él no vio hacer marchas por las universidades "en los últimos 20 años", como si no hubiesen existido.

Lafalce, por su parte, dijo que "las universidades ameritan tener un debate justo" y que "el Gobierno de Javier Milei viene y hace una apertura para una discusión plural". Pidió "no confundir a la sociedad" y aseguró: "Es mentira que van a desaparecer las universidades, eso no va a pasar".

Puso el eje de su argumentación en que "nunca se sabe adónde va" el presupuesto de las universidades y aseguró que "generalmente están mal gastados", al punto de considerar "gastos superflos" la construcción de un baño no binario o la existencia de cátedras en especializaciones como las de políticas de género. "Ahí es donde se empieza a fugar el dinero", dijo, entre murmullos por parte del oficialismo, que de todas maneras no respondió.

La votación resultó 13 a 4 a favor del respaldo a la marcha universitaria. Los votos fueron 17 porque la concejala Vanina Cappelletti estuvo ausente de la sesión, con aviso a último momento, por lo que no alcanzaron a convocar al suplente.

