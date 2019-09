Marcelo "Zapa" Basualdo, el taxista sampedrino que ganó un viaje a Barcelona para ver "Messi10"

Este lunes, el canal de noticias TN sorteó un viaje a Barcelona para que dos personas puedan asistir al estreno del nuevo espectáculo de Cirque du Soleil, "Messi10", inspirado y en homenaje al astro mundial de fútbol Lionel Messi. El ganador fue un sampedrino, Marcelo "Zapa" Basualdo.

Músico de rock y chofer de taxis de la cooperativa de plaza Belgrano, Basualdo terminó su turno esta mañana y se fue a desayunar. Mientras miraba televisión, vio en TN el anuncio del concurso y decidió anotarse. A las pocas horas, lo llamaron para informarle que había ganado.

"Fue una cosa rarísima. Llegué de laburar, prendí la tele y vi que quedaba una hora para anotarse en el concurso. Eran tipo las 10 de la mañana, yo estaba desayunando, Poggi dijo que quedaba una hora para participar y me anoté", contó el taxista a La Opinión.

"Había que contestar unas preguntas, me llamaron tipo 13.00 para decir que era finalista y después, tipo 15.30, para decir que había ganado. Nunca me anoté en este tipo de cosas y no esperaba ganar, fue una sorpresa", agregó Basualdo.

Marcelo "Zapa" Basualdo es un conocido músico sampedrino que durante su juventud formó parte de recordadas bandas de rock como 4 y la Luz Roja, donde compartió escenario con, por ejemplo, Martín Cardoso, el sampedrino guitarrista de La Mosca.

Tras la crisis de 2001, decidió radicarse en España, donde vivió alrededor de 13 años hasta que volvió a San Pedro, donde comenzó a trabajar como taxista y volvió a los escenarios con bandas de rock. Actualmente forma parte del dúo No tan Perfectos, con el guitarrista Mariano López.

"Viví en Mallorca hasta fines de 2013 y volví en esa época. A Barcelona fui varias veces de visita, mientras vivía en España, es un lugar maravilloso, que tiene todo: montaña, mar, cultura, es un lugar fascinante incluso para quedarse a vivir", dijo el sampedrino.

El premio consiste en viaje, estadía en hotel, entradas para el espectáculo y acceso exclusivo al backstage de "Messi10", el espectáculo cuyo estreno mundial será en Barcelona el 10 de octubre y donde Marcelo Basualdo será un espectador invitado.

Basualdo fue padre recientemente junto a su esposa, Ana, a través de un proceso de adopción que todavía no permite el viaje al exterior del nene, por lo que el sampedrino dijo que viajará con su mamá, Rosa. "Calculo que voy a ir con mi vieja, para que vaya de paseo", dijo a La Opinión.

Para participar del concurso había que responder una serie de preguntas relacionadas con la vida de Leonel Messi, el espectáculo del Cirque du Soleil, el show que ese afamado grupo teatral internacional puso en escena sobre Soda Stereo.