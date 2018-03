Marcelo Duffy: "Fueron seis años muy lindos dirigiendo a Náutico"

Marcelo Duffy fue entrenador en jefe de Náutico entre 2011 y 2016 cuando hizo las valijas y se mudó a San Martín de Los Andes, Neuquén, para trabajar en el club Lacar. Si bien el pergaminense regresó varias veces a San Pedro, el sábado 24 de marzo lo hizo por primera vez ligado al básquet.

El exjugador profesional con pasado, entre otros, en River Plate encabezó la delegación de Riberas del Paraná de Villa Constitución que visitó a Mitre por la segunda fecha de la Asociación Nicoleña (ANB) y, en un lapso, dialogó con La Opinión sobre su actualidad y su pasado en el Celeste donde fue parte de los comienzos del proyecto del club en la Asociación Zárate-Campana (ABZC).

-¿Qué significa para vos volver a San Pedro con el básquet?

-Es una alegría porque estuve seis años que fueron realmente muy lindos dirigiendo a Náutico. Coseché muchos amigos, compartí mucho con los chicos que dirigí. Me quedó mucha gente conocida que da felicidad volver a ver.

-¿Cómo llevas esta nueva etapa en Riberas?

-Salió hace poco. Hace un mes se acercó la gente de Riberas con la idea de hacer un proyecto a cuatro años para manejar el básquet. Estoy específicamente dirigiendo de U15 a primera, cuatro categorías. A mí me encanta, es un desafío siempre para mí dirigir, tratar de darle a los chicos los conocimientos que tuve en la vida en el basquetbol y tratar de hacer en San Nicolás algo como lo que hice en Náutico que para mí fue un lindo laburo .

-¿El proyecto es similar a lo que te tocó en Náutico?

-Si, lo que pasa que Riberas jugó Provincial de Clubes en primera hasta hace dos o tres años y es como que han arrancado de nuevo. No están muy competitivos, no juegan Provincial. La idea es agrandar la base de cebollitas, premini y mini, ir enseñándoles a todos y mejorar lo que tienen arriba. El objetivo es que sea una base ancha para poder tener chicos y que a través del tiempo, como el basquet es piramidal ya que no llega todo el mundo, tener una base de muchos jugadores que irán surgiendo con un trabajo a cuatro años para jugar en primera.

-¿Seguís la actualidad de las categoría de Náutico?

-Si, siempre participó de algunos grupos de jugadores que en su momento yo era el entrenador. Tuvieron la gentileza de dejarme en los grupos y por eso voy siempre atrás del Náutico en todo. Voy viendo como van las competencias, como van creciendo. Inclusive a veces veo fotos que decis "que grande que están". Últimamente ví que estaban Tomi (Tomás Nakama) y Alejito (Alejo Mitidieri) en la la selección de Zárate y me alegró mucho, encima ganaron el zonal y eso es bueno para San Pedro, para el club. Voy siguiéndolo, siempre hablo con Martín (Gálvez), Samuel (Panatteri) y Chano (Joaquín Gómez). Estamos en contacto con todos los chicos de primera. Un recuerdo lindo tengo.

-Fuiste, en 2015, el único entrenador que logró un título en primera de la historia del básquet de San Pedro, ¿creés que se valoró como lo merecía?

-Yo creo que si. Después trasciende más con el tiempo. Los trabajos cuando son actuales a veces se reconocen más o menos.

-Sobre todo porque pasan los años y cuesta lograr lo mismo...

-Si, pero eso no significa que no vuelva a suceder, eso puede pasar en cualquier momento. Lo más importante fue que los jugadores, el cuerpo técnico, los directivos y los padres que estaban ayudando al básquet lo valoraron muchísimo y fueron partícipe de eso. Cuando yo llegué los chicos tenían 16 años y tuvimos cinco años laburando juntos en pos de un crecimiento que a la larga se dio y fue lo más emocionante. Es suficiente que se reconociera entre nosotros.

-¿Existe la posibilidad de volver a Náutico en algún momento?

-Nunca se sabe. Yo siempre les dije que cuando todo el mundo se reciba de los jugadores de primera y volvieran a San Pedro y los pudiera entrenar diariamente, es un grupo que me gustaría volver a dirigir porque, si bien logramos muchas cosas, no los tenía. Muchos estudiaban afuera y no podíamos entrenar de la manera a que mí me hubiera gustado para que los chicos crezcan y jueguen otro tipo de competencia porque se lo merecían. Por todo lo que hicieron se merecen jugar un Provincial. Por no tener tiempo de entrenamiento, no sumar horas y estar dispersos, no se les pudo dar. Creo que es un grupo que entrenandoló podría jugar un Provincial de Clubes.