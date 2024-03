Marcelo escribió: “Yendo a retirar a mi hijo de la escuela N° 1 se me sale la cadena de la moto, trabándose la cadena en la corona. Este señor me vio y no dudo en frenar su moto, lo acompañaba su hija que salía del cole, y sacar sus herramientas para ayudarme. Incluso le puso grasa a la cadena haciendo aún más grande su ayuda. Marcos Leguizamon estoy muy agradecido. Personas como usted hacen que aún tengamos esperanzas en esta sociedad perdida, de que ayudar con lo que se pueda hace bien. Muchas gracias”.