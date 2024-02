Este sábado, Marcela Cuñer, licenciada en Turismo y exfuncionaria del Gobierno de Cecilio Salazar, relató en el programa Sin Galera la situación actual del área y sus sensaciones luego de su salida de la misma.

"Yo lo que veo es una ciudad triste, sin colores, sin atractivos, desaparecidos de provincia, no promocionan y si lo hacen, lo hacen mal", indicó la exfuncionaria que fue parte del gabinete hasta marzo del año pasado.

Además, Cuñer explicó que actualmente se encuentra trabajando de lo que “más le gusta” y que no tiene planes de volver a la función pública, pero que sí, está dispuesta a colaborar con "ideas" en caso de que alguien las solicite.

"Yo quiero sumar para San Pedro porque no quiero que se venga abajo", expresó y luego sentenció: "Lamentablemente esta temporada no trabajamos bien. No tenemos herramientas para decirle al turista que venga acá, no tenemos nada. No hace falta plata, hace falta organización".